Disparos en la zona del Puente Colgante: investigan el ataque a dos jóvenes esta madrugada

Las víctimas estaban reunidas con otros jóvenes en la costanera cuando fueron baleadas. La fiscalía ordenó peritajes y el análisis de cámaras públicas y privadas del sector. Hubo un amplio operativo en bulevar para su traslado

Juan Trento

19 de diciembre 2025 · 09:07hs
Dos jóvenes fueron baleado en la Costanera en la madrugada de este viernes

Dos jóvenes fueron baleado en la Costanera en la madrugada de este viernes

Dos jóvenes fueron baleados esta madrugada en la zona del Puente Colgante y uno de ellos aún permanecen internado en el hospital Cullen. El violento episodio ocurrió en plena costanera santafesina, a pocos metros de un sector muy concurrido por jóvenes durante la noche y la madrugada.

Balacera en la costanera

El hecho se registró minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes, cuando una persona se presentó en la Comisaría 3ª, ubicada en Lavalle y Balcarce, y alertó sobre la presencia de personas heridas de bala entre plaza Pueyrredón y la estación de servicio de bulevar Gálvez y Alberdi.

Personal policial se dirigió rápidamente al lugar y confirmó que había dos jóvenes baleados: una chica de 18 años y un muchacho de 21, quienes presentaban heridas compatibles con impactos de arma de fuego. Ambos fueron asistidos y trasladados en una ambulancia del SIES 107 hasta el hospital Cullen.

En el nosocomio público, los médicos de la guardia de Emergentología los recibieron en el shockroom. El joven fue identificado como Axel Segovia, de 21 años, quien presentaba un impacto de bala en la espalda, mientras que la joven, Ámbar Castillo de 18, sufrió una herida de arma de fuego en uno de sus brazos.

Durante el transcurso de la mañana se aguarda un parte médico oficial aunque se conoció que la mujer ya recibió el alta.

El relato de las víctimas

Según manifestaron los heridos ante los policías, se encontraban junto a otros jóvenes escuchando música en inmediaciones de las letras corpóreas y el monumento al Brigadier General Estanislao López, en la zona del Puente Colgante, cuando escucharon disparos y resultaron alcanzados por los balazos.

Al advertir que estaban heridos, pidieron ayuda y uno de los presentes decidió trasladarlos en un auto particular. Por razones que aún se investigan, el vehículo se detuvo en bulevar Gálvez y Alberdi, donde finalmente solicitaron auxilio.

Efectivos de la Comisaría 3ª de Santa Fe identificaron a los jóvenes que auxiliaron a las víctimas, ya que podrían aportar datos clave para reconstruir el ataque. Además, se confirmó la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes serán analizadas para determinar el origen de los disparos e identificar al o los autores.

Investigación en marcha

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Homicidios en turno, Gonzalo Iglesias, derivó la causa a la fiscal de Femicidios, Galeano, debido a que una de las víctimas es mujer.

La fiscal ordenó: la identificación y entrevista de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia y peritajes criminalísticos en el lugar del ataque

Las tareas técnicas estarán a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su área Científica, que trabajará en la zona comprendida entre las letras corpóreas y el monumento al Brigadier López, donde se habría producido el ataque a balazos.

