Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 15 de diciembre

El lunes arranca con mucha energía para vos. Se abre una oportunidad laboral o un cambio positivo en tu rutina. Cuidado con discusiones impulsivas: pensá antes de reaccionar.

Tauro (20/4 al 20/5)

Día estable, con avances en temas económicos. Una conversación pendiente se resuelve a tu favor. Priorizá el descanso por la noche: tu cuerpo pide una pausa.

Géminis (21/5 al 20/6)

El lunes trae movimiento, charlas y novedades. Algo que esperabas por fin se confirma. En el amor, mayor claridad y necesidad de expresar lo que sentís.

Cáncer (21/6 al 22/7)

Comienza la semana con sensibilidad y deseo de orden. Necesitarás tranquilidad para enfocarte. Buen día para asuntos familiares o para resolver cuestiones hogareñas.

Leo (23/7 al 22/8)

La energía te acompaña para iniciar la semana con motivación. Puede darse un reconocimiento por tu trabajo o un mensaje que te levanta el ánimo. En lo personal, sorpresa agradable.

Virgo (23/8 al 22/9)

Día ideal para organización y planificación. Te concentrás más que de costumbre. Evitá exigirte de más: delegar podría ser clave para evitar tensiones.

Libra (23/9 al 22/10)

El lunes te encuentra conciliador y con buena comunicación. Es un día ideal para acuerdos o reuniones. En lo emocional, un gesto o mensaje te devuelve armonía.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Arranca la semana con intensidad. Tendrás fuerza para tomar decisiones que venías postergando. En lo económico, prudencia: evitá gastos impulsivos.

Sagitario (22/11 al 21/12)

La semana empieza con entusiasmo y ganas de avanzar. Vas a sentir que un camino se abre. En el amor, se activa la pasión o llega una propuesta interesante.

Capricornio (22/12 al 19/1)

El lunes te exige orden, enfoque y responsabilidad. Buen día para trámites o avances laborales. Un consejo de alguien cercano será clave.

Acuario (20/1 al 18/2)

Ideas nuevas y creatividad marcan tu inicio de semana. Te sorprende una noticia positiva. En lo personal, buscá equilibrio: podría haber altibajos emocionales.__IP__

Piscis (19/2 al 20/3)

Día para escuchar tu intuición: no falla. Comienza una etapa de mayor claridad respecto a un proyecto personal. En vínculos, evitá absorber la energía de otros.