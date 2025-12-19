Uno Santa Fe | Santa Fe | gobierno nacional

El Gobierno nacional subastará un predio del exProcrear en la ciudad de Santa Fe: de cuál se trata

La medida forma parte del plan oficial para ordenar y desprenderse de activos del Estado. La subasta incluye terrenos ubicados en CABA, Entre Ríos y uno en la capital santafesina, que había sido destinado al programa

19 de diciembre 2025 · 08:14hs
El Gobierno nacional subastará un predio del exProcrear en la ciudad de Santa Fe: de cuál se trata

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa Procrear ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.

A través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), que se realizará mediante el portal COMPR.AR bajo modalidad electrónica.

El predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m² y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

En tanto, el predio Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe, con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

Por su parte, el predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

Las subastas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció los valores base de cada inmueble, en cumplimiento con la normativa vigente.

El procedimiento forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa, resguardando recursos y garantizando transparencia en el proceso.

El Gobierno continuará informando nuevas subastas en distintas localidades del país durante las próximas semanas mediante el Boletín Oficial.

El cierre del programa PROCREAR se resolvió tras un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó deficiencias como demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales.

• LEER MÁS: El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

gobierno nacional subasta Procrear Santa Fe
Noticias relacionadas
El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Suben las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Viernes inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe, a la espera de lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

alerta en el fonavi san jeronimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras en una de las torres

Alerta en el Fonavi San Jerónimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras en una de las torres

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio