Horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 12 de diciembre
Día con mucho impulso. Una conversación pendiente podría resolverse a tu favor. Evitá reaccionar por impulso y escucharás algo importante.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
La estabilidad vuelve. Se aclaran dudas económicas o laborales. Ideal para ordenar cuentas y tomar decisiones prácticas.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Tu carisma estará en alza. Encuentros, trámites y mensajes fluirán mejor de lo esperado. Noticias que destraban un plan personal.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Jornada sensible, pero productiva. Te alejás de energías tóxicas y encontrás calma en lo cotidiano. Buen día para cerrar temas emocionales.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Brillo personal y buena energía social. Te destacás en reuniones o actividades laborales. En el amor, llega pasión y claridad.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Se activa el análisis profundo. Una decisión postergada finalmente encuentra forma. Muy buen día para ordenar, planificar y proyectar.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Fluye la armonía. Tensiones recientes se acomodan y recuperás el eje. Favorece acuerdos, pactos y conversaciones importantes.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
La intuición es tu guía este viernes. Descubrís algo que necesitabas saber o recibís una señal clara sobre un vínculo. Energía transformadora.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Buenas noticias, avances y entusiasmo. Te rodea una vibración optimista. En el amor, se renuevan ganas y proyectos compartidos.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Día sólido y productivo. Un reconocimiento o avance laboral podría sorprenderte. Estabilidad afectiva y claridad mental.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Ideas innovadoras y decisiones acertadas. Excelente jornada para iniciar cambios, presentar proyectos o animarte a algo nuevo.__IP__
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Sensibilidad elevada, pero también claridad emocional. Cerrás una etapa y abrís otra con mayor madurez. Encuentros que nutren el espíritu.