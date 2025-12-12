Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 12 de diciembre

12 de diciembre 2025 · 07:08hs
Horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día con mucho impulso. Una conversación pendiente podría resolverse a tu favor. Evitá reaccionar por impulso y escucharás algo importante.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad vuelve. Se aclaran dudas económicas o laborales. Ideal para ordenar cuentas y tomar decisiones prácticas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu carisma estará en alza. Encuentros, trámites y mensajes fluirán mejor de lo esperado. Noticias que destraban un plan personal.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Jornada sensible, pero productiva. Te alejás de energías tóxicas y encontrás calma en lo cotidiano. Buen día para cerrar temas emocionales.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillo personal y buena energía social. Te destacás en reuniones o actividades laborales. En el amor, llega pasión y claridad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Se activa el análisis profundo. Una decisión postergada finalmente encuentra forma. Muy buen día para ordenar, planificar y proyectar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Fluye la armonía. Tensiones recientes se acomodan y recuperás el eje. Favorece acuerdos, pactos y conversaciones importantes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intuición es tu guía este viernes. Descubrís algo que necesitabas saber o recibís una señal clara sobre un vínculo. Energía transformadora.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buenas noticias, avances y entusiasmo. Te rodea una vibración optimista. En el amor, se renuevan ganas y proyectos compartidos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día sólido y productivo. Un reconocimiento o avance laboral podría sorprenderte. Estabilidad afectiva y claridad mental.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas innovadoras y decisiones acertadas. Excelente jornada para iniciar cambios, presentar proyectos o animarte a algo nuevo.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada, pero también claridad emocional. Cerrás una etapa y abrís otra con mayor madurez. Encuentros que nutren el espíritu.

