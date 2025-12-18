Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

El DT de Colón analizó refuerzos, negociaciones y juveniles, destacó el trabajo dirigencial y proyectó un equipo competitivo para la exigente Primera Nacional .

Ezequiel Medrán brinda la conferencia de prensa en el predio de Colón , donde analizó el proyecto deportivo para la Primera Nacional 2026 .

Desde el predio sabalero, Ezequiel Medrán brindó una conferencia de prensa en la que abordó todos los frentes del presente deportivo de Colón. Dejó definiciones sobre el mercado de pases , la conformación del plantel, la situación de varios futbolistas y el rol de los juveniles en la temporada 2026 de la Primera Nacional .

El DT destacó el trabajo cotidiano junto a la dirigencia y remarcó la importancia de sostener una convivencia cercana con los medios. “La idea esta temporada es poder convivir más en el día a día, siempre con respeto, tratando de brindar lo mejor desde la institución”, expresó, marcando una apertura comunicacional poco habitual en procesos anteriores.

En ese contexto, Medrán también resaltó la sintonía fina que mantiene con el Director Deportivo en este proceso de reconstrucción. “Con Diego lo importante es que estamos trabajando alineados, junto al presidente estamos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir trabajando en conjunto, muy alineados, con convicciones y con un grado de compromiso importante”, afirmó el entrenador, dejando en claro que el mercado de pases de Colón responde a una planificación consensuada y no a decisiones aisladas.

Negociaciones abiertas y cautela en el mercado de pases

Consultado por los nombres que comenzaron a circular, Medrán confirmó que hay operaciones avanzadas, aunque fue prudente. “Estamos trabajando en negociaciones; en el caso de Antonio resta la firma, que se hará de manera digital”, aclaró. Sobre otros futbolistas mencionados, evitó dar precisiones y remarcó que las decisiones se irán cerrando con el correr de los días.

En ese sentido, explicó el contexto complejo del mercado: “En lo inmediato es complejo, los jugadores buscan Primera División o el exterior, pero el escudo de Colón también seduce”. Para el DT, diciembre es un mes clave para sentar una base y llegar a enero con un plantel encaminado.

Matías Budiño y Leandro Allende, los primeros refuerzos de Colón

Al analizar las primeras incorporaciones, Medrán explicó los motivos futbolísticos que llevaron a cerrar a Matías Budiño y Leandro Allende. Sobre el arquero, fue contundente: “Budiño viene siendo un arquero sobrio, competitivo, con muchos minutos y una edad ideal para el puesto”. En tanto, del lateral resaltó su regularidad: “Allende viene compitiendo bien hace varias temporadas en un club exigente como Quilmes”.

El entrenador también dejó en claro que la llegada de ambos apunta a elevar la competencia interna, un concepto que considera clave en el armado. “Buscamos alternativas reales para que todos tengan que ganarse el lugar”, explicó, incluyendo en ese análisis a futbolistas que ya estaban en el club, como Castell, quien continuará en la consideración.

Pierre Barrios, experiencia y variantes para el Colón de Medrán

Consultado puntualmente por Pierre Barrios, uno de los nombres que aparecen como objetivo en el mercado de pases de Colón, Medrán explicó qué busca en ese perfil. “Uno busca tener amplitud y variantes en el esquema de juego, en cuanto a las calidades y las características”, señaló, dejando en claro que la prioridad pasa por sumar recursos tácticos.

El entrenador fue más allá y ponderó el recorrido del futbolista, más allá de que la negociación aún no esté cerrada. “Creemos que es un jugador de experiencia, que tiene un recorrido importante, y es importante tener futbolistas que manejen distintos momentos del torneo, porque es un torneo largo que va a demandar de todo”, expresó. En esa línea, Medrán destacó la necesidad de equilibrar juventud y oficio para competir en una Primera Nacional extensa y exigente.

Continuidades, salidas y análisis fino del plantel

Respecto a futbolistas con contrato vigente como Nicolás Thaller y Tomás Giménez, Medrán fue claro: “Hoy son parte de la institución, tienen contrato y vamos a ir analizando las posibilidades en la conformación del plantel”. El DT sostuvo que las decisiones se tomarán con el correr del tiempo y en función de las ofertas y necesidades del equipo.

También explicó que hubo determinaciones para descomprimir el grupo. “Tomamos decisiones pensando en el nuevo proyecto 2026”, señaló, dejando entrever que el recambio fue parte de una estrategia planificada y no improvisada.

La Primera Nacional que imagina Medrán

Al proyectar el torneo, el entrenador anticipó una categoría muy pareja. “Los últimos torneos mostraron mucha paridad; hay equipos que se arman bien y no terminan compitiendo”, analizó. En ese contexto, subrayó la importancia de no mirar tanto hacia afuera y enfocarse en una identidad propia. “Tenemos que tener convicción en lo que queremos como institución”, sostuvo, marcando que la claridad en el rumbo será determinante para sostener un proceso largo y exigente.

Juveniles, identidad y competencia interna

Uno de los puntos más valorados por Medrán fue el trabajo de los juveniles. “Estamos muy a gusto con cómo vienen trabajando, marcaron intensidad y energía cuando se sumaron los profesionales”, destacó. La idea es que los jóvenes se ganen su lugar desde el rendimiento y no por necesidad. Además, explicó que busca una línea común entre Reserva y Primera: “Queremos equipos competitivos tanto en Reserva como en Primera Nacional”. La cantidad final del plantel aún no está definida, pero el criterio será sostener dos futbolistas por puesto.

Amistosos y preparación de pretemporada

En cuanto a la pretemporada, Medrán confirmó que se evalúa viajar a Uruguay para disputar amistosos entre el 21 y el 24 de enero. “Faltan detalles, pero la idea es sumar minutos de competencia”, explicó. También se analiza jugar partidos en Santa Fe y ante equipos de la región como Patronato. Con un discurso coherente y sin promesas grandilocuentes, Ezequiel Medrán dejó en claro que Colón avanza paso a paso, con planificación, convicción y un proyecto que apunta a ser competitivo en una Primera Nacional tan exigente como imprevisible.