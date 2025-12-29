Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 29 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con determinación. Buen día para ordenar pendientes y decidir.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El lunes pide calma y foco interno. No te sobrecargues de compromisos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones importantes traen claridad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco está en el trabajo y la organización. Priorizá sin estresarte.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Creatividad y entusiasmo. Buen día para proyectos personales.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La familia y el hogar reclaman atención. Resolvé pendientes.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu palabra tiene peso. Día favorable para acuerdos y decisiones.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Atención a emociones profundas. Tiempo de soltar cargas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Organizá gastos y prioridades antes de fin de año.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Energía firme y enfoque claro. Tomás decisiones importantes.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Introspección y balance. Escuchá tu intuición.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Amistades y proyectos te motivan. Pensá en lo que viene.