Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 26 de mayo

26 de mayo 2026 · 07:00hs
Horóscopo Géminis

UNO Santa Fe

Horóscopo Géminis

Horóscopo del martes 26 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

  • Amor y Vínculos: El cambio lunar hacia Escorpio activa tu zona de intimidad. Es un día para dejar de lado las charlas superficiales y conectar desde un lugar más profundo y honesto con tu pareja o con vos mismo.
  • Trabajo y Dinero: La carta de La Justicia te pide orden. Si tenés cuentas compartidas, deudas pendientes o trámites de seguros y herencias, hoy es el día para sentarte a revisar los números con lupa.
  • Bienestar: Tu energía sexual y magnética se potencia. Canalizá la intensidad de la tarde a través del arte, la pasión o el ejercicio introspectivo.
horoscopo .jpg

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

  • Amor y Vínculos: Al final del día, la Luna se posicionará en tu signo opuesto. Esto pone el foco al 100% en tus relaciones de par a par. Evitá los celos o las actitudes posesivas; la clave será la confianza mutua.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de El Papa, es un martes excelente para buscar asesoramiento profesional, firmar contratos a largo plazo o apoyarte en la experiencia de un socio de confianza.
  • Trabajo y Salud: Protegé la zona lumbar. Si sentís tensión acumulada, un buen baño tibio al llegar a casa te va a resetear.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

  • Amor y Vínculos: Con el Sol en tu signo seguís siendo el alma de la fiesta, pero la Luna te pide que bajes un cambio para escuchar las necesidades cotidianas de quienes conviven con vos. El amor también se demuestra en los pequeños favores.
  • Trabajo y Dinero: La carta de La Fuerza te acompaña para encarar esas tareas pesadas que venías postergando. Tu capacidad de concentración aumenta notablemente durante la tarde. Organiza tu agenda.
  • Bienestar: Excelente momento para depurar el organismo. Evitá los excesos y dale a tu cuerpo alimentos frescos y naturales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor y Vínculos: ¡Buenas noticias astrales! El ingreso de la Luna en un signo de agua afín como Escorpio enciende tu zona del romance, la creatividad y el disfrute. Te vas a sentir mucho más magnético, seguro y con ganas de enamorar.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de El Sol iluminando tu cielo, tus proyectos creativos ganan fuerza. Es un día ideal para mostrar tus talentos sin timidez; vas a recibir el reconocimiento que merecés.
  • Bienestar: Tu estado de ánimo da un vuelco positivo. Aprovechá para reconectar con tus hobbys o pasar tiempo de calidad con hijos o pareja.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor y Vínculos: La energía de la tarde te lleva hacia adentro, directo a tus raíces. Vas a preferir el refugio del hogar y la compañía de tu círculo más íntimo antes que las grandes interacciones sociales.
  • Trabajo y Dinero: La carta de La Emperatriz te recuerda que las cosas llevan su tiempo de gestación. No te desesperes si un negocio inmobiliario o familiar parece avanzar lento; va por buen camino.
  • Bienestar: Cuidá tus emociones. No te cargues con los dramas de los demás y priorizá tu estabilidad mental puertas adentro.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

  • Amor y Vínculos: Tus palabras hoy tendrán un filo especial. La Luna en Escorpio afilará tu mente y tu lengua, haciéndote muy persuasivo. Usá este poder para sanar vínculos y no para marcar errores ajenos.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de El Mago, tenés todas las herramientas para convencer a clientes o superiores de tus ideas. Excelente jornada para vendedores, comunicadores y estudiantes.
  • Bienestar: La mente estará muy activa. Salir a caminar o andar en bici te va a ayudar a procesar el exceso de información y bajar la ansiedad.

Aviso Astral del Martes: El cambio de Libra a Escorpio nos mueve de la mente al corazón y las tripas. No le escapes a las emociones intensas que puedan surgir hoy; la energía es ideal para transmutar miedos y convertirlos en empoderamiento personal.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor y Vínculos: Tras el paso de la Luna por tu signo, hoy la energía se asienta y te pide tierra. Sentirás la necesidad de consolidar tus vínculos desde la estabilidad y el compromiso real.
  • Trabajo y Dinero: La Luna se muda a tu sector económico y se cruza con la carta de El As de Oros. Es un día clave para tomar decisiones financieras, planificar inversiones, cobrar un dinero adeudado o revalorizar tu trabajo.
  • Bienestar: Mimate con algo que te dé placer físico: una comida rica, un masaje o simplemente un descanso reparador sin culpa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor y Vínculos: La Luna ingresa en tu signo por la tarde, devolviéndote el protagonismo absoluto. Tu intuición se dispara al 100% y tu magnetismo será irresistible. En el amor, vos marcás el ritmo hoy.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de El Carro empujándote, es el momento de tomar las riendas de tu vida profesional. No esperes que los demás decidan por vos; avanzá con paso firme hacia tus metas.
  • Bienestar: Sentirás un renacimiento energético. Aprovechá este subidón para limpiar tu placard, tu casa y tu mente de lo que ya no suma.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor y Vínculos: La Luna se esconde a tus espaldas hacia el final del día, invitándote al repliegue emocional. Podrías sentir la necesidad de tomar distancia para procesar ciertas situaciones afectivas. Hacete caso.
  • Trabajo y Dinero: La carta de El Ermitaño te aconseja trabajar en silencio y tras bambalinas. No ventiles tus planes ni tus próximos movimientos económicos; la discreción será tu mejor escudo.
  • Bienestar: Es un martes ideal para meditar, descansar bien y conectar con tu lado espiritual. Tu cuerpo te pide bajar el ritmo.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

  • Amor y Vínculos: Excelente jornada para la vida social y los proyectos colectivos. El ingreso lunar en Escorpio te conecta con amigos leales y personas que comparten tus mismos ideales. Te vas a sentir muy respaldado.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de La Rueda de la Fortuna, la energía del trabajo fluye de manera dinámica. Puede surgir una colaboración inesperada o una recomendación que te abra puertas importantes.
  • Bienestar: Compartir tus preocupaciones con alguien de confianza te va a quitar un gran peso de encima. No pases el día en soledad.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

  • Amor y Vínculos: Tus ambiciones profesionales pueden dejarte poca energía para el romance hoy. Intentá equilibrar la balanza para que tu pareja o tus seres queridos no sientan que los dejás en un segundo plano.
  • Trabajo y Dinero: La Luna trepa a lo más alto de tu mapa astral, encendiendo tu zona de éxito y estatus. Con la carta de El Juicio, tus esfuerzos empiezan a dar frutos visibles y podrías recibir una propuesta o reconocimiento clave.
  • Bienestar: Cuidá la postura de tu espalda y las tensiones en el cuello. No te cargues con responsabilidades que no te corresponden.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor y Vínculos: La Luna en un signo de agua afín expande tus horizontes afectivos. Buscás conexiones que te inspiren a crecer y a ver la vida con más optimismo. Excelente día para planificar viajes o escapadas de a dos.
  • Trabajo y Dinero: Con la carta de La Estrella de tu lado, tu fe y tu visión a futuro se renuevan por completo. Si estás estudiando o tramitando asuntos con el extranjero, el cosmos te da luz verde.
  • Bienestar: Te vas a sentir con la mente muy despejada y el espíritu elevado. Conectá con la naturaleza o la lectura para potenciar esta hermosa energía.

Horóscopo martes mayo
Noticias relacionadas
Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Último Momento
Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Ovación
Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

San Lorenzo recibe a Recoleta en busca de la clasificación a octavos de final

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco