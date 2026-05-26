Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 26 de mayo

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Amor y Vínculos: Al final del día, la Luna se posicionará en tu signo opuesto. Esto pone el foco al 100% en tus relaciones de par a par. Evitá los celos o las actitudes posesivas; la clave será la confianza mutua.

Trabajo y Dinero: Con la carta de El Papa, es un martes excelente para buscar asesoramiento profesional, firmar contratos a largo plazo o apoyarte en la experiencia de un socio de confianza.

Trabajo y Salud: Protegé la zona lumbar. Si sentís tensión acumulada, un buen baño tibio al llegar a casa te va a resetear.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Amor y Vínculos: Con el Sol en tu signo seguís siendo el alma de la fiesta, pero la Luna te pide que bajes un cambio para escuchar las necesidades cotidianas de quienes conviven con vos. El amor también se demuestra en los pequeños favores.

Trabajo y Dinero: La carta de La Fuerza te acompaña para encarar esas tareas pesadas que venías postergando. Tu capacidad de concentración aumenta notablemente durante la tarde. Organiza tu agenda.

Bienestar: Excelente momento para depurar el organismo. Evitá los excesos y dale a tu cuerpo alimentos frescos y naturales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor y Vínculos: ¡Buenas noticias astrales! El ingreso de la Luna en un signo de agua afín como Escorpio enciende tu zona del romance, la creatividad y el disfrute. Te vas a sentir mucho más magnético, seguro y con ganas de enamorar.

Trabajo y Dinero: Con la carta de El Sol iluminando tu cielo, tus proyectos creativos ganan fuerza. Es un día ideal para mostrar tus talentos sin timidez; vas a recibir el reconocimiento que merecés.

Bienestar: Tu estado de ánimo da un vuelco positivo. Aprovechá para reconectar con tus hobbys o pasar tiempo de calidad con hijos o pareja.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor y Vínculos: La energía de la tarde te lleva hacia adentro, directo a tus raíces. Vas a preferir el refugio del hogar y la compañía de tu círculo más íntimo antes que las grandes interacciones sociales.

Trabajo y Dinero: La carta de La Emperatriz te recuerda que las cosas llevan su tiempo de gestación. No te desesperes si un negocio inmobiliario o familiar parece avanzar lento; va por buen camino.

Bienestar: Cuidá tus emociones. No te cargues con los dramas de los demás y priorizá tu estabilidad mental puertas adentro.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

Amor y Vínculos: Tus palabras hoy tendrán un filo especial. La Luna en Escorpio afilará tu mente y tu lengua, haciéndote muy persuasivo. Usá este poder para sanar vínculos y no para marcar errores ajenos.

Trabajo y Dinero: Con la carta de El Mago, tenés todas las herramientas para convencer a clientes o superiores de tus ideas. Excelente jornada para vendedores, comunicadores y estudiantes.

Bienestar: La mente estará muy activa. Salir a caminar o andar en bici te va a ayudar a procesar el exceso de información y bajar la ansiedad.

Aviso Astral del Martes: El cambio de Libra a Escorpio nos mueve de la mente al corazón y las tripas. No le escapes a las emociones intensas que puedan surgir hoy; la energía es ideal para transmutar miedos y convertirlos en empoderamiento personal.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Amor y Vínculos: Tras el paso de la Luna por tu signo, hoy la energía se asienta y te pide tierra. Sentirás la necesidad de consolidar tus vínculos desde la estabilidad y el compromiso real.

Trabajo y Dinero: La Luna se muda a tu sector económico y se cruza con la carta de El As de Oros. Es un día clave para tomar decisiones financieras, planificar inversiones, cobrar un dinero adeudado o revalorizar tu trabajo.

Bienestar: Mimate con algo que te dé placer físico: una comida rica, un masaje o simplemente un descanso reparador sin culpa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor y Vínculos: La Luna ingresa en tu signo por la tarde, devolviéndote el protagonismo absoluto. Tu intuición se dispara al 100% y tu magnetismo será irresistible. En el amor, vos marcás el ritmo hoy.

Trabajo y Dinero: Con la carta de El Carro empujándote, es el momento de tomar las riendas de tu vida profesional. No esperes que los demás decidan por vos; avanzá con paso firme hacia tus metas.

Bienestar: Sentirás un renacimiento energético. Aprovechá este subidón para limpiar tu placard, tu casa y tu mente de lo que ya no suma.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor y Vínculos: La Luna se esconde a tus espaldas hacia el final del día, invitándote al repliegue emocional. Podrías sentir la necesidad de tomar distancia para procesar ciertas situaciones afectivas. Hacete caso.

Trabajo y Dinero: La carta de El Ermitaño te aconseja trabajar en silencio y tras bambalinas. No ventiles tus planes ni tus próximos movimientos económicos; la discreción será tu mejor escudo.

Bienestar: Es un martes ideal para meditar, descansar bien y conectar con tu lado espiritual. Tu cuerpo te pide bajar el ritmo.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Amor y Vínculos: Excelente jornada para la vida social y los proyectos colectivos. El ingreso lunar en Escorpio te conecta con amigos leales y personas que comparten tus mismos ideales. Te vas a sentir muy respaldado.

Trabajo y Dinero: Con la carta de La Rueda de la Fortuna, la energía del trabajo fluye de manera dinámica. Puede surgir una colaboración inesperada o una recomendación que te abra puertas importantes.

Bienestar: Compartir tus preocupaciones con alguien de confianza te va a quitar un gran peso de encima. No pases el día en soledad.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Amor y Vínculos: Tus ambiciones profesionales pueden dejarte poca energía para el romance hoy. Intentá equilibrar la balanza para que tu pareja o tus seres queridos no sientan que los dejás en un segundo plano.

Trabajo y Dinero: La Luna trepa a lo más alto de tu mapa astral, encendiendo tu zona de éxito y estatus. Con la carta de El Juicio, tus esfuerzos empiezan a dar frutos visibles y podrías recibir una propuesta o reconocimiento clave.

Bienestar: Cuidá la postura de tu espalda y las tensiones en el cuello. No te cargues con responsabilidades que no te corresponden.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)