29 de mayo 2026

29 de mayo 2026 · 07:11hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 29 de mayo

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: La Luna favorece los momentos de confort y placer compartido. Buscar la complicidad a través de una buena cena o un espacio de desconexión íntima fortalecerá tus vínculos afectivos.

Trabajo y Dinero: Se activa el panorama financiero. Podrías recibir un pago atrasado o concretar un acuerdo que estabilice tu presupuesto para los próximos meses. Camina con paso firme.

Salud: Concede a tu cuerpo el descanso que te pide. No te sobreexijas si sentís cansancio en las últimas horas de la tarde.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: El Sol en tu signo te vuelve el alma de cualquier reunión. Tu capacidad de comunicación está potenciada, facilitando que expreses tus deseos más profundos sin rodeos ni timidez.

Trabajo y Dinero: Te lloverán notificaciones, correos y propuestas de último momento. Filtra lo urgente de lo importante para cerrar tu jornada laboral con la satisfacción del deber cumplido.

Salud: Tu mente vuela a mil por hora. Para evitar el insomnio, desconéctate de los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Sentirás una inclinación a resguardar tus sentimientos y compartirlos únicamente con tu círculo más íntimo. Las charlas a corazón abierto con tu pareja traerán un gran alivio emocional.

Trabajo y Dinero: Es un día para trabajar tras bambalinas. Deja que otros se lleven el protagonismo temporal mientras vos terminás de pulir una estrategia financiera o comercial muy prometedora.

Salud: Conecta con tu mundo interior. La meditación, el yoga o simplemente escuchar tu música favorita te ayudarán a recargar la batería espiritual.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Los planes grupales y las salidas con amigos serán la fuente principal de alegrías este viernes. En ese entorno distendido, los solteros podrían cruzarse con alguien que les llame poderosamente la atención.

Trabajo y Dinero: El trabajo cooperativo rinde frutos inesperados. Una recomendación o un contacto surgido en un ambiente informal abrirá una puerta muy interesante para tu crecimiento profesional.

Salud: Te vas a sentir con el ánimo renovado y una energía contagiosa que te empujará a disfrutar al máximo del inicio del fin de semana.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Las metas compartidas a largo plazo se vuelven el eje de las conversaciones de pareja. Si estás soltero, tus ambiciones y tu seguridad personal resultarán sumamente atractivas para los demás.

Trabajo y Dinero: Es un viernes de alta exposición profesional. Tu esfuerzo de la semana será reconocido por figuras de autoridad. No temas postularte para liderar un nuevo proyecto o exigir mejores condiciones.

Salud: Cuidado con los dolores de espalda producto de una mala postura en el escritorio. Hacé pausas breves para estirar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Sentirás unas enormes ganas de expandir tus horizontes y salir de la rutina afectiva. Conversar sobre viajes, filosofías de vida o planificar una escapada de fin de semana renovará el entusiasmo en tu relación.

Trabajo y Dinero: Excelente jornada para los estudiantes, docentes o quienes trabajen con el exterior. Las respuestas que esperabas sobre trámites o contratos internacionales finalmente se destraban.

Salud: Tu energía mental es óptima. Aprovecha para despejar la cabeza realizando alguna actividad recreativa al aire libre.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Viernes de emociones intensas y mucha sensualidad. Es el momento perfecto para dejar atrás los tabúes y profundizar la entrega mutua en la intimidad. La honestidad será tu mayor aliada.

Trabajo y Dinero: Prestá especial atención a los movimientos de dinero compartido, cuentas conjuntas o inversiones de riesgo. Tu agudo instinto te salvará de cometer un error en una transacción de último minuto.

Salud: Sentirás la necesidad de hacer una limpieza emocional; soltar un viejo rencor te quitará un gran peso de encima.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Las relaciones de pareja se ubican en el centro de la escena. Es un día ideal para limar asperezas, llegar a acuerdos y celebrar el amor. Los solteros tendrán la oportunidad de iniciar conversaciones muy fluidas.

Trabajo y Dinero: Se propicia la firma de convenios, asociaciones comerciales o acuerdos de colaboración mutua. Dos cabezas piensan mejor que una, y hoy la cooperación te dará mejores dividendos.

Salud: Protege tu zona lumbar evitando levantar objetos pesados de manera brusca durante el día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: La rutina diaria puede volverse un espacio de ternura si te lo propones. Ayudar a tu pareja en un pendiente o planificar una noche tranquila en casa reforzará la complicidad cotidiana.

Trabajo y Dinero: Cerrás la semana laboral con un ritmo súper eficiente. Lograrás ordenar tu espacio de trabajo y dejar todo listo para el lunes, lo que te dará una inestimable paz mental para el fin de semana.

Salud: Buen momento para regalarte un masaje o realizar una rutina de autocuidado enfocada en relajar las articulaciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: La energía cósmica potencia al máximo tu autoexpresión, tu creatividad y tus ganas de divertirte. Es una noche ideal para el romance, las conquistas rápidas y para desplegar todo tu encanto sin inhibiciones.

Trabajo y Dinero: Tus ideas disruptivas llamarán la atención de tus compañeros de trabajo. Si confiás en tus corazonadas creativas, podrías destrabar un problema que parecía complejo.

Salud: Gozarás de un excelente tono vital. Tu entusiasmo se reflejará directamente en tu bienestar físico y en un ánimo radiante.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)