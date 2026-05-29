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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 29 de mayo

29 de mayo 2026 · 07:11hs
Horóscopo Géminis

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Horóscopo Géminis

Horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Amor: Un viernes ideal para las sorpresas. Si estás en pareja, planificar algo fuera de la agenda habitual encenderá la chispa. Los solteros derrochan magnetismo en entornos sociales nocturnos.
  • Trabajo y Dinero: Jornada perfecta para cerrar negociaciones o liquidar asuntos burocráticos pendientes. Tu determinación estará en un punto alto, lo que te permitirá liderar una iniciativa clave.
  • Salud: Excelente vitalidad. Es un gran día para liberar el estrés de la semana con una rutina de ejercicio intensa o bailando.
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Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Amor: La Luna favorece los momentos de confort y placer compartido. Buscar la complicidad a través de una buena cena o un espacio de desconexión íntima fortalecerá tus vínculos afectivos.
  • Trabajo y Dinero: Se activa el panorama financiero. Podrías recibir un pago atrasado o concretar un acuerdo que estabilice tu presupuesto para los próximos meses. Camina con paso firme.
  • Salud: Concede a tu cuerpo el descanso que te pide. No te sobreexijas si sentís cansancio en las últimas horas de la tarde.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Amor: El Sol en tu signo te vuelve el alma de cualquier reunión. Tu capacidad de comunicación está potenciada, facilitando que expreses tus deseos más profundos sin rodeos ni timidez.
  • Trabajo y Dinero: Te lloverán notificaciones, correos y propuestas de último momento. Filtra lo urgente de lo importante para cerrar tu jornada laboral con la satisfacción del deber cumplido.
  • Salud: Tu mente vuela a mil por hora. Para evitar el insomnio, desconéctate de los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor: Sentirás una inclinación a resguardar tus sentimientos y compartirlos únicamente con tu círculo más íntimo. Las charlas a corazón abierto con tu pareja traerán un gran alivio emocional.
  • Trabajo y Dinero: Es un día para trabajar tras bambalinas. Deja que otros se lleven el protagonismo temporal mientras vos terminás de pulir una estrategia financiera o comercial muy prometedora.
  • Salud: Conecta con tu mundo interior. La meditación, el yoga o simplemente escuchar tu música favorita te ayudarán a recargar la batería espiritual.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor: Los planes grupales y las salidas con amigos serán la fuente principal de alegrías este viernes. En ese entorno distendido, los solteros podrían cruzarse con alguien que les llame poderosamente la atención.
  • Trabajo y Dinero: El trabajo cooperativo rinde frutos inesperados. Una recomendación o un contacto surgido en un ambiente informal abrirá una puerta muy interesante para tu crecimiento profesional.
  • Salud: Te vas a sentir con el ánimo renovado y una energía contagiosa que te empujará a disfrutar al máximo del inicio del fin de semana.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Amor: Las metas compartidas a largo plazo se vuelven el eje de las conversaciones de pareja. Si estás soltero, tus ambiciones y tu seguridad personal resultarán sumamente atractivas para los demás.
  • Trabajo y Dinero: Es un viernes de alta exposición profesional. Tu esfuerzo de la semana será reconocido por figuras de autoridad. No temas postularte para liderar un nuevo proyecto o exigir mejores condiciones.
  • Salud: Cuidado con los dolores de espalda producto de una mala postura en el escritorio. Hacé pausas breves para estirar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor: Sentirás unas enormes ganas de expandir tus horizontes y salir de la rutina afectiva. Conversar sobre viajes, filosofías de vida o planificar una escapada de fin de semana renovará el entusiasmo en tu relación.
  • Trabajo y Dinero: Excelente jornada para los estudiantes, docentes o quienes trabajen con el exterior. Las respuestas que esperabas sobre trámites o contratos internacionales finalmente se destraban.
  • Salud: Tu energía mental es óptima. Aprovecha para despejar la cabeza realizando alguna actividad recreativa al aire libre.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor: Viernes de emociones intensas y mucha sensualidad. Es el momento perfecto para dejar atrás los tabúes y profundizar la entrega mutua en la intimidad. La honestidad será tu mayor aliada.
  • Trabajo y Dinero: Prestá especial atención a los movimientos de dinero compartido, cuentas conjuntas o inversiones de riesgo. Tu agudo instinto te salvará de cometer un error en una transacción de último minuto.
  • Salud: Sentirás la necesidad de hacer una limpieza emocional; soltar un viejo rencor te quitará un gran peso de encima.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor: Las relaciones de pareja se ubican en el centro de la escena. Es un día ideal para limar asperezas, llegar a acuerdos y celebrar el amor. Los solteros tendrán la oportunidad de iniciar conversaciones muy fluidas.
  • Trabajo y Dinero: Se propicia la firma de convenios, asociaciones comerciales o acuerdos de colaboración mutua. Dos cabezas piensan mejor que una, y hoy la cooperación te dará mejores dividendos.
  • Salud: Protege tu zona lumbar evitando levantar objetos pesados de manera brusca durante el día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Amor: La rutina diaria puede volverse un espacio de ternura si te lo propones. Ayudar a tu pareja en un pendiente o planificar una noche tranquila en casa reforzará la complicidad cotidiana.
  • Trabajo y Dinero: Cerrás la semana laboral con un ritmo súper eficiente. Lograrás ordenar tu espacio de trabajo y dejar todo listo para el lunes, lo que te dará una inestimable paz mental para el fin de semana.
  • Salud: Buen momento para regalarte un masaje o realizar una rutina de autocuidado enfocada en relajar las articulaciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Amor: La energía cósmica potencia al máximo tu autoexpresión, tu creatividad y tus ganas de divertirte. Es una noche ideal para el romance, las conquistas rápidas y para desplegar todo tu encanto sin inhibiciones.
  • Trabajo y Dinero: Tus ideas disruptivas llamarán la atención de tus compañeros de trabajo. Si confiás en tus corazonadas creativas, podrías destrabar un problema que parecía complejo.
  • Salud: Gozarás de un excelente tono vital. Tu entusiasmo se reflejará directamente en tu bienestar físico y en un ánimo radiante.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor: El refugio del hogar y la calidez de los afectos estables serán tu prioridad absoluta. Una cena íntima en casa o un encuentro familiar íntimo te proporcionará la contención emocional que estás buscando.
  • Trabajo y Dinero: Es un buen día para asuntos inmobiliarios, refacciones del hogar o para quienes gestionan sus actividades de manera remota. La intuición económica estará muy fina para resolver imprevistos domésticos.
  • Salud: Tu sensibilidad estará a flor de piel. Evita los entornos ruidosos o conflictivos para preservar tu equilibrio y asegurar un sueño reparador.

Horóscopo viernes mayo
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