Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 30 de diciembre

30 de diciembre 2025 · 07:02hs
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del martes 30 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones prácticas. Evitá discusiones innecesarias. En el amor, una charla sincera aclara el panorama.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones toman protagonismo. Buen momento para acuerdos y definiciones importantes. En lo emocional, buscás estabilidad y confianza.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El trabajo y las responsabilidades requieren atención. Organizate para no sobrecargarte. En el amor, pequeños gestos fortalecen el vínculo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Creatividad y entusiasmo en alza. Día favorable para proyectos personales y actividades que te den placer. Expresar lo que sentís te libera.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tiempo de transformación emocional. Cerrás una etapa importante y soltás cargas del pasado. Buen día para sanar vínculos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las relaciones uno a uno se fortalecen. Conversaciones claras traen alivio y acuerdos. Jornada positiva para el amor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Día propicio para planificar el futuro, estudiar o pensar nuevos rumbos. Tu mente está clara y abierta a nuevas ideas.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El foco está en la pareja o en sociedades. Buen día para definir compromisos y hablar con honestidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cuidá tu energía y bajá el ritmo. Ordenar rutinas y hábitos te ayudará a cerrar el año con equilibrio.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Creatividad y disfrute. Permitite relajarte un poco antes de fin de año. En el amor, conexión y momentos agradables.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La familia y el hogar ocupan el centro de la escena. Buen momento para sanar vínculos y ordenar emociones.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Comunicación fluida y encuentros positivos. Día ideal para expresar sentimientos y cerrar el año con palabras sinceras.

