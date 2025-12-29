Año Nuevo: vestirse de blanco y encender velas blancas para atraer paz y renovación

El blanco simboliza pureza, equilibrio y renovación, para dejar atrás lo negativo del año que termina para iniciar uno nuevo con energías limpias

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas eligen mantener vivas distintas tradiciones y rituales que buscan atraer buenos augurios para el ciclo que comienza. Entre los más extendidos se encuentran vestirse de blanco y utilizar velas del mismo color, dos prácticas asociadas a la paz, la armonía y los nuevos comienzos.

El uso de ropa blanca durante la noche del 31 de diciembre es una costumbre presente en diversas culturas. El blanco simboliza pureza, equilibrio y renovación, y se lo vincula con la intención de dejar atrás lo negativo del año que termina para iniciar uno nuevo con energías limpias. En muchos casos, no se trata de un atuendo completo, sino de incorporar alguna prenda o accesorio de ese color como gesto simbólico.

Por otro lado, las velas blancas ocupan un lugar central en los rituales hogareños de Año Nuevo. Encenderlas durante la medianoche o en las primeras horas del 1 de enero representa el deseo de claridad, protección y serenidad para el año entrante. Algunas personas acompañan este gesto con un momento de reflexión personal o con la formulación de intenciones y deseos.

Más allá de las creencias individuales, estos rituales forman parte de una tradición que se repite cada fin de año y que invita a hacer una pausa, reflexionar y comenzar un nuevo ciclo con expectativas renovadas.