Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Por estas horas, la dirigencia de Colón junto con Diego Colotto aceleraron las gestiones para intentar cerrar la llegada de un defensor charrúa

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 22:07hs
Colón estaría cerca de concretar la incorporación del lateral uruguayo Emanuel Beltrán.

Colón estaría cerca de concretar la incorporación del lateral uruguayo Emanuel Beltrán.

En este mercado de pases frénetico que afronta Colón, la dirigencia sabalera junto con el director deportivo Diego Colotto, lograron cerrar ocho refuerzos. Aunque algunos aún deben firmar su contrato.

Lo cierto es que este lunes, se conoció la información de que el Sabalero habría acelerado para sumar a un lateral derecho, dado que se desvincularon Gonzalo Bettini y Facundo Sánchez.

Colón aceleró por un lateral uruguayo

Por lo cual, el DT Ezequiel Medrán pretende dos laterales derechos. Y en consecuencia, Colón estaría cerca de sumar un defensor uruguayo, que esta temporada jugó en la Primera División del fútbol argentino.

El nombre en cuestión es el de Emanuel Beltrán, lateral derecho uruguayo de 27 años. En este 2025, el futbolista jugó 10 partidos con la camiseta de Instituto, con la particularidad de que ocho de ellos fueron en las fechas finales del Torneo Clausura.

Y es que en el Torneo Apertura, no sumó minutos, dado que fue al banco en varios partidos pero no ingresó. Y recién tuvo continuidad a partir de la 8° fecha del Clausura, siendo titular en ocho cotejos consecutivos.

LEER MÁS: "Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

Los dos partidos restantes, los jugó en la Copa Argentina y en ambos fue titular. De esta manera, en el año, Beltrán sumó 888' con la camiseta de La Gloria.

Y su otra experiencia en el fútbol argentino fue con la camiseta de Estudiantes de La Plata, disputando apenas ocho partidos, durante el año 2022.

Mientras que en Uruguay, Beltrán vistió las camisetas de Central Español, Rampla Juniors, Defensor Sporting, Boston River y Cerro Largo.

Colón lateral uruguayo
Noticias relacionadas
colon anuncio una reduccion en la cuota societaria y ratifico su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

que gestiones realizan los dirigentes de colon para potenciar al plantel

Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel

colon inicio la semana con su inhibicion activa en fifa: ¿cuales son los motivos?

Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

colon no se resigna en la busqueda del mediocampista kevin lopez

Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Lo último

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Último Momento
Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Con gol de Matías Soulé, Roma venció a Genoa y se afirma en la Serie A

Con gol de Matías Soulé, Roma venció a Genoa y se afirma en la Serie A

Ovación
Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"