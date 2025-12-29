Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Por estas horas, la dirigencia de Colón junto con Diego Colotto aceleraron las gestiones para intentar cerrar la llegada de un defensor charrúa

En este mercado de pases frénetico que afronta Colón, la dirigencia sabalera junto con el director deportivo Diego Colotto, lograron cerrar ocho refuerzos. Aunque algunos aún deben firmar su contrato.

Lo cierto es que este lunes, se conoció la información de que el Sabalero habría acelerado para sumar a un lateral derecho, dado que se desvincularon Gonzalo Bettini y Facundo Sánchez.

Colón aceleró por un lateral uruguayo

Por lo cual, el DT Ezequiel Medrán pretende dos laterales derechos. Y en consecuencia, Colón estaría cerca de sumar un defensor uruguayo, que esta temporada jugó en la Primera División del fútbol argentino.

El nombre en cuestión es el de Emanuel Beltrán, lateral derecho uruguayo de 27 años. En este 2025, el futbolista jugó 10 partidos con la camiseta de Instituto, con la particularidad de que ocho de ellos fueron en las fechas finales del Torneo Clausura.

Y es que en el Torneo Apertura, no sumó minutos, dado que fue al banco en varios partidos pero no ingresó. Y recién tuvo continuidad a partir de la 8° fecha del Clausura, siendo titular en ocho cotejos consecutivos.

Los dos partidos restantes, los jugó en la Copa Argentina y en ambos fue titular. De esta manera, en el año, Beltrán sumó 888' con la camiseta de La Gloria.

Y su otra experiencia en el fútbol argentino fue con la camiseta de Estudiantes de La Plata, disputando apenas ocho partidos, durante el año 2022.

Mientras que en Uruguay, Beltrán vistió las camisetas de Central Español, Rampla Juniors, Defensor Sporting, Boston River y Cerro Largo.