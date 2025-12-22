Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 22 de diciembre
Arrancás la semana con energía y determinación. Buen día para resolver pendientes y avanzar en temas laborales. En el amor, evitá impulsos y escuchá más.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
El lunes te pide calma y enfoque interno. No te sobrecargues de compromisos. En lo afectivo, buscá seguridad y contención.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones importantes traen acuerdos y definiciones. Buen día para negociar.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
El foco está en el trabajo y la organización. Ordenar prioridades te dará tranquilidad. En el amor, pequeños gestos fortalecen vínculos.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Creatividad y entusiasmo en alza. Día ideal para proyectos personales y actividades que te motiven. Buen clima afectivo.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
La familia y el hogar reclaman atención. Buen momento para resolver temas pendientes y buscar armonía emocional.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Tu palabra tiene peso. Día favorable para trámites, acuerdos y conversaciones importantes. En el amor, claridad y equilibrio.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Atención a las emociones profundas y a los recursos compartidos. Es momento de transformar y soltar lo que ya no sirve.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Las relaciones uno a uno toman protagonismo. Buen día para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Energía firme y enfoque claro. Buen momento para tomar decisiones personales y planificar lo que viene.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
El lunes te pide introspección. Escuchá tu intuición antes de avanzar. Cerrás ciclos importantes.__IP__
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Los proyectos y las amistades te motivan. Buen día para compartir ideas y planificar a futuro.