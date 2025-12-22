Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 22 de diciembre

22 de diciembre 2025 · 07:26hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del lunes 22 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con energía y determinación. Buen día para resolver pendientes y avanzar en temas laborales. En el amor, evitá impulsos y escuchá más.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El lunes te pide calma y enfoque interno. No te sobrecargues de compromisos. En lo afectivo, buscá seguridad y contención.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones importantes traen acuerdos y definiciones. Buen día para negociar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco está en el trabajo y la organización. Ordenar prioridades te dará tranquilidad. En el amor, pequeños gestos fortalecen vínculos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Creatividad y entusiasmo en alza. Día ideal para proyectos personales y actividades que te motiven. Buen clima afectivo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La familia y el hogar reclaman atención. Buen momento para resolver temas pendientes y buscar armonía emocional.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu palabra tiene peso. Día favorable para trámites, acuerdos y conversaciones importantes. En el amor, claridad y equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Atención a las emociones profundas y a los recursos compartidos. Es momento de transformar y soltar lo que ya no sirve.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las relaciones uno a uno toman protagonismo. Buen día para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Energía firme y enfoque claro. Buen momento para tomar decisiones personales y planificar lo que viene.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El lunes te pide introspección. Escuchá tu intuición antes de avanzar. Cerrás ciclos importantes.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Los proyectos y las amistades te motivan. Buen día para compartir ideas y planificar a futuro.

