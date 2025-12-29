Uno Santa Fe | Colón | Diego Colotto

"Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

El director deportivo Diego Colotto explicó la lógica del mercado de pases de Colón, con foco en jugadores ensamblados, perfiles claros y una idea futbolística definida.

29 de diciembre 2025 · 19:05hs
El mercado de pases de Colón se construye con una idea rectora. Diego Colotto, director deportivo del club, conversó en Sol Play, sobre el camino elegido para el armado del plantel en la Primera Nacional y dejó una frase que sintetiza el plan: “Ganar tiempo es clave”, en una categoría donde la adaptación rápida puede definir una temporada.

Un balance inicial marcado por la sintonía interna

Colotto comenzó su análisis desde lo personal, destacando el contexto con el que se encontró. “La primera sensación que tengo es muy buena. Me encontré con un club ordenado, con una dirigencia presente y un cuerpo técnico con ganas de trabajar”, afirmó. Aunque aclaró que el desafío recién empieza: “En el día a día hay muchísimo trabajo por hacer, pero hay capacidad para enfrentar cada situación que se presente”.

Medrán y un modelo futbolístico consensuado

La relación con Ezequiel Medrán aparece como un pilar del proyecto. Colotto explicó que el mercado se diseña en función de esa idea. “La idea es analizar todo y hablar mucho con Ezequiel, para adaptar las decisiones al pensamiento futbolístico que tiene”, señaló. Y agregó: “Es un técnico estructurado, que quiere un equipo serio, dinámico, competitivo, y eso condiciona cada búsqueda”.

LEER MÁS: La Serie Río de la Plata confirmó a Colón para el torneo de verano en Uruguay

Qué busca Colón en el mercado

Al profundizar en los perfiles, Colotto fue directo. “En el arco buscamos seguridad, experiencia en la categoría y personalidad. En el medio y arriba queremos volantes ofensivos y extremos con gol, para no poner todo el peso del gol solo en los delanteros”, explicó. Y remarcó un concepto transversal: “En todos los puestos apuntamos a buenos profesionales, jugadores con carácter y experiencia para llevar la camiseta de Colón”.

Duplas y sociedades: el tiempo como ventaja

Uno de los ejes más llamativos del mercado rojinegro es la búsqueda de jugadores que ya se conocen. “Muchas veces el fútbol pasa por las sociedades, las duplas, las triangulaciones”, explicó Colotto. Y amplió: “Si no se conocen lo pueden hacer igual, pero cuando ya vienen ensamblados es una forma de ganar tiempo, algo fundamental en esta categoría”.

LEER MÁS: El Colón de las duplas: la apuesta silenciosa que marca el mercado de pases sabalero

Cómo se toman las decisiones puertas adentro

Colotto detalló el circuito interno del mercado. “El contacto deportivo inicial con el jugador sale de la dirección deportiva”, explicó. “Yo empiezo con el diálogo, hablo de lo táctico, veo cómo llega. Después el entrenador profundiza en lo futbolístico y finalmente la dirigencia define en base a la situación económica”, completó, marcando roles claros.

Paciencia, prioridades y contexto de la categoría

El director deportivo pidió calma en algunas posiciones. “El lateral derecho es un puesto donde todavía no hay nada cerrado y seguimos trabajando. Con los volantes pasa algo parecido”, reconoció. Y agregó: “Lo llevamos con paciencia, los jugadores se toman su tiempo para decidir y también venimos de las fiestas”.

Incluso relativizó cuestiones logísticas: “Los kilómetros son relativos. Madryn hizo muchos viajes y llegó a la final. Si armás un buen grupo, con compromiso y buena energía, después el cuerpo técnico planifica y recupera”.

LEER MÁS: Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

Inferiores, Reserva y una estructura a largo plazo

Colotto también puso el foco en la formación. “Más allá de los nombres, estamos trabajando en una estructura que conecte Reserva, Primera y Liga Santafesina”, explicó. Y valoró la continuidad interna: “Hay un porcentaje muy alto de profesores y técnicos que siguen en el club, eso es muy positivo porque son quienes conocen a los jugadores”.

Nombres propios y situaciones abiertas

Sobre casos puntuales, Colotto confirmó: “Tomás Giménez y Nicolás Thaller siguen siendo parte del plantel, les queda contrato y van a arrancar la pretemporada, salvo que aparezca algo más adelante”. En cuanto a Franco García, fue claro: “Se planteó una compra, pero el club entendió que no era el momento”. Y respecto a Federico Lértora, cerró con respeto: “Cuando hay historia y trayectoria, uno es cuidadoso. El diálogo está abierto y la decisión será suya”.

Con definiciones firmes y un mensaje coherente, Colotto dejó en claro que el nuevo Colón se construye desde una convicción: reducir tiempos, potenciar sociedades y sostener un proyecto alineado entre idea, perfiles y decisiones.

