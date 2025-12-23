Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 23 de diciembre

23 de diciembre 2025 · 07:18hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del martes 23 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para enfocarte en lo laboral y económico. Resolver pendientes te dará tranquilidad. En el amor, escuchá antes de reaccionar.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buen momento para cuidarte y hacer algo que te guste. La energía acompaña decisiones personales. En el amor, seguridad y afecto.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día invita a la introspección. Escuchá tu intuición antes de actuar. Cerrás un tema pendiente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones sinceras fortalecen vínculos. Buen día para acuerdos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El trabajo y las responsabilidades requieren atención. Organizate para no sobrecargarte. En el amor, pequeños gestos mejoran el clima.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Creatividad y entusiasmo en alza. Día ideal para proyectos personales y para expresar sentimientos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La familia y el hogar reclaman atención. Buen momento para ordenar emociones y buscar contención.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu palabra tiene poder. Día ideal para conversaciones importantes y decisiones clave.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Atención al dinero y a los gastos. Organizá prioridades y evitá excesos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Energía en alza y protagonismo. Buen momento para iniciar proyectos y tomar decisiones personales.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día favorable para encuentros con amigos y proyectos grupales. Una charla te inspira.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El foco está en lo profesional. Reconocimiento y avances si confiás en tu talento.

Horóscopo martes diciembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Último Momento
Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ovación
Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio