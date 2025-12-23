Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 23 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para enfocarte en lo laboral y económico. Resolver pendientes te dará tranquilidad. En el amor, escuchá antes de reaccionar.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buen momento para cuidarte y hacer algo que te guste. La energía acompaña decisiones personales. En el amor, seguridad y afecto.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día invita a la introspección. Escuchá tu intuición antes de actuar. Cerrás un tema pendiente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones sinceras fortalecen vínculos. Buen día para acuerdos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El trabajo y las responsabilidades requieren atención. Organizate para no sobrecargarte. En el amor, pequeños gestos mejoran el clima.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Creatividad y entusiasmo en alza. Día ideal para proyectos personales y para expresar sentimientos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La familia y el hogar reclaman atención. Buen momento para ordenar emociones y buscar contención.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu palabra tiene poder. Día ideal para conversaciones importantes y decisiones clave.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Atención al dinero y a los gastos. Organizá prioridades y evitá excesos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Energía en alza y protagonismo. Buen momento para iniciar proyectos y tomar decisiones personales.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día favorable para encuentros con amigos y proyectos grupales. Una charla te inspira.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El foco está en lo profesional. Reconocimiento y avances si confiás en tu talento.