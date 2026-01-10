Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 10 de enero

10 de enero 2026 · 15:07hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del sábado 10 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para ordenar prioridades y bajar un cambio. En lo laboral, una idea pendiente vuelve a tomar fuerza. En el plano afectivo, una conversación sincera trae alivio.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La jornada invita a tomarte el día con calma y disfrutar de pequeños placeres. En el dinero, prudencia con gastos impulsivos. En el amor, mayor conexión y ternura.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Aparecen oportunidades para retomar proyectos personales. En el trabajo, una propuesta alternativa puede resultar interesante. En los vínculos, evitá discusiones por detalles.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía introspectiva: buen día para el hogar y la familia. En lo económico, una decisión postergada empieza a definirse. En el amor, más comprensión mutua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se activa el plano social y surgen invitaciones o encuentros. En el trabajo, tu liderazgo se nota. En pareja, momento favorable para hacer planes a futuro.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada trae organización y cierre de pendientes. En el dinero, buena noticia o pago esperado. En lo afectivo, necesidad de espacios propios para equilibrar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se fortalecen acuerdos y colaboraciones. En el área laboral, mejora la comunicación con el entorno. En el amor, gestos simples fortalecen el vínculo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Emociones intensas pero constructivas. En el dinero, conviene revisar cuentas y evitar riesgos. En los vínculos, una charla profunda ordena expectativas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen ánimo y movimiento. En el trabajo, surge una alternativa interesante para el corto plazo. En lo afectivo, reencuentro o plan compartido que suma energía.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día propicio para planificar y proyectar. En lo económico, oportunidad de reorganizar gastos. En el amor, mayor estabilidad y acuerdos claros.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad en alza. En el trabajo, aparece una idea innovadora que puede crecer. En lo personal, ganas de cambiar rutinas. En los vínculos, apertura y diálogo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y empatía a flor de piel. En lo laboral, conviene avanzar paso a paso. En el amor, momento de contención y cercanía emocional.

Horóscopo sábado enero
