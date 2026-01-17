Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 17 de enero

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada ideal para actividades al aire libre o movimiento. En lo personal, necesitás liberar tensión acumulada. En el amor, encuentros que renuevan energía.

horoscopo .jpg

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día de calma y disfrute sensorial: comida, afectos, descanso. En lo económico, conviene evitar gastos impulsivos. En los vínculos, estabilidad y contención.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Plan social activo: salidas, mensajes o reencuentros. En el trabajo o proyectos, surge una idea interesante. En el amor, mayor claridad emocional.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía más hogareña y reflexiva. Buen día para ordenar, cocinar o compartir en familia. En el amor, necesidad de cercanía y ternura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Protagonismo en reuniones o salidas. Brillás y atraés miradas. En el amor, momentos de pasión y magnetismo. Evitá discusiones por orgullo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día ideal para actividades tranquilas o planificación personal. En lo laboral, una idea que parecía menor gana importancia. En los afectos, empatía antes que crítica.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Búsqueda de armonía y equilibrio. Buen momento para encuentros sociales suaves o charlas íntimas. En el amor, acuerdos y ternura compartida.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensidad emocional y fuerte poder de atracción. Puede aparecer un recuerdo o asunto del pasado. En el amor, conexión profunda y transformadora.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía aventurera: viajes cortos, paseos o nuevos planes. En lo laboral o personal, aparece motivación renovada. En el amor, libertad y entusiasmo.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día para cuidar el cuerpo y la energía. Necesitás descanso o desconexión. En lo económico, decisión responsable que ordena el panorama.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad y vida social en alza. Encuentros con amigos o proyectos alternativos. En el amor, conversaciones nuevas abren perspectivas.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada y necesidad de calma. Buen día para arte, meditación o naturaleza. En los vínculos, apoyo emocional mutuo.