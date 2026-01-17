Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 17 de enero

17 de enero 2026
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del sábado 17 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada ideal para actividades al aire libre o movimiento. En lo personal, necesitás liberar tensión acumulada. En el amor, encuentros que renuevan energía.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día de calma y disfrute sensorial: comida, afectos, descanso. En lo económico, conviene evitar gastos impulsivos. En los vínculos, estabilidad y contención.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Plan social activo: salidas, mensajes o reencuentros. En el trabajo o proyectos, surge una idea interesante. En el amor, mayor claridad emocional.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía más hogareña y reflexiva. Buen día para ordenar, cocinar o compartir en familia. En el amor, necesidad de cercanía y ternura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Protagonismo en reuniones o salidas. Brillás y atraés miradas. En el amor, momentos de pasión y magnetismo. Evitá discusiones por orgullo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día ideal para actividades tranquilas o planificación personal. En lo laboral, una idea que parecía menor gana importancia. En los afectos, empatía antes que crítica.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Búsqueda de armonía y equilibrio. Buen momento para encuentros sociales suaves o charlas íntimas. En el amor, acuerdos y ternura compartida.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensidad emocional y fuerte poder de atracción. Puede aparecer un recuerdo o asunto del pasado. En el amor, conexión profunda y transformadora.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía aventurera: viajes cortos, paseos o nuevos planes. En lo laboral o personal, aparece motivación renovada. En el amor, libertad y entusiasmo.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día para cuidar el cuerpo y la energía. Necesitás descanso o desconexión. En lo económico, decisión responsable que ordena el panorama.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad y vida social en alza. Encuentros con amigos o proyectos alternativos. En el amor, conversaciones nuevas abren perspectivas.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada y necesidad de calma. Buen día para arte, meditación o naturaleza. En los vínculos, apoyo emocional mutuo.

