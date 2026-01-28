Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 28 de enero

28 de enero 2026 · 07:18hs
Horóscopo del miércoles 28 de enero

Aries (21 marzo - 19 abril)

Es un día ideal para el networking. Tu capacidad para liderar equipos estará en su punto máximo, pero evita ser demasiado impositivo. En el amor, una conversación honesta sobre el futuro te dará la claridad que necesitabas.

  • Clave: Colaboración.
Tauro (20 abril - 20 mayo)

Te sentirás impulsado a hacer cambios en tu entorno profesional. Una idea innovadora podría simplificar una tarea que te parecía tediosa. Cuida tus gastos; la tentación de un "capricho tecnológico" será fuerte hoy.

  • Clave: Innovación.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tus palabras hoy tienen un peso especial. Es un momento excelente para presentar proyectos o resolver malentendidos con amistades. No descartes una noticia inesperada relacionada con un viaje o estudio.

  • Clave: Comunicación.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

La energía de hoy te pide mirar tus finanzas con objetividad. Es buen momento para saldar deudas o reorganizar tu presupuesto. En lo emocional, podrías sentir la necesidad de establecer límites claros en una relación cercana.

  • Clave: Equilibrio.

Leo (23 julio - 22 agosto)

El foco está en tus relaciones de pareja o sociedades. Marte te impulsa a colaborar más que a brillar en solitario. Escucha las sugerencias de los demás; podrías descubrir una faceta de ti mismo que no conocías.

  • Clave: Empatía.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu eficiencia habitual se une hoy a una chispa de creatividad. Lograrás resolver problemas estancados con soluciones poco convencionales. No descuides tu descanso; tu cuerpo te pide una pausa para recargar energías.

  • Clave: Flexibilidad.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El romance y la creatividad están en alza. Si tienes un proyecto artístico, hoy es el día para darle un empujón. En el amor, permítete ser tú mismo sin máscaras; tu autenticidad será tu mayor atractivo.

  • Clave: Expresión.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tu intuición estará muy afilada hoy, especialmente en temas familiares o de vivienda. Es un buen día para limpiar espacios (físicos y emocionales). Evita discusiones innecesarias por temas de autoridad en el trabajo.

  • Clave: Introspección.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Día de mucho movimiento y aprendizaje. Tu mente está rápida y lista para absorber nuevos conocimientos. Si te sientes atrapado en la rutina, cambia el orden de tus tareas o toma un camino distinto al volver a casa.

  • Clave: Curiosidad.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Se presentan señales de mejoría en tu economía. Actúa con la prudencia que te caracteriza, pero no cierres la puerta a nuevas formas de generar ingresos. Un gesto cariñoso de alguien cercano te alegrará la tarde.

  • Clave: Estabilidad.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

¡Es tu momento! Con el Sol en tu signo, irradias seguridad y magnetismo. Las ideas locas que tenías en mente empiezan a cobrar sentido. Muestra tu versión más auténtica al mundo; hoy los astros juegan a tu favor.

  • Clave: Autenticidad.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Podrías sentirte más sensible o introvertido de lo usual. Aprovecha esta energía para meditar, escribir o conectar con tu lado espiritual. Es un periodo de "limpieza" antes de que comience una nueva etapa para ti.

