Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 7 de febrero

7 de febrero 2026 · 08:49hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del sábado 7 de febrero de 2026

Aries (21 marzo - 19 abril)

  • Amor: El deseo de independencia choca con las demandas de tu pareja. Busca un espacio para ti sin descuidar al otro.
  • Vida social: Un encuentro inesperado con un viejo amigo te sacará una sonrisa y te dará una nueva perspectiva.
  • Consejo: No fuerces situaciones; deja que el sábado fluya a su propio ritmo.
Tauro (20 abril - 20 mayo)

  • Amor: Te sientes con ganas de consentir. Cocinar algo rico o planear una salida tranquila será tu mejor lenguaje del amor hoy.
  • Salud: Tu cuerpo pide movimiento suave. Una caminata al aire libre será medicina para tu mente.
  • Suerte: El color verde esmeralda te traerá serenidad y equilibrio.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

  • Amor: Día de mucha coquetería y juegos mentales. Si estás soltero, tus palabras serán tu mejor herramienta de seducción.
  • Diversión: Es un sábado ideal para ir al cine, al teatro o a una exposición. Necesitas estímulos visuales.
  • Reto: Evita las compras compulsivas por internet; mañana podrías arrepentirte.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

  • Amor: Te sentirás más sensible de lo habitual. Busca la calidez del hogar y de las personas que te hacen sentir seguro.
  • Hogar: Un pequeño cambio en la decoración de tu habitación renovará la energía estancada de la semana.
  • Bienestar: Escuchar música suave te ayudará a procesar emociones que tenías guardadas.

Leo (23 julio - 22 agosto)

  • Amor: Tu carisma está en su punto máximo, pero podrías pecar de egocéntrico. Escucha más de lo que hablas hoy.
  • Actividad: Un viaje corto o una salida a un lugar que no conocías te dará la chispa que te estaba faltando.
  • Consejo: No te tomes tan en serio los comentarios ligeros de los demás.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

  • Amor: Valorarás la lealtad por sobre todas las cosas. Es un buen momento para agradecer a quien siempre está ahí para ti.
  • Dinero: Podrías recibir una propuesta para un negocio pequeño pero rentable. Analízalo con calma, no hay prisa.
  • Salud: Cuida tu garganta y evita los cambios bruscos de temperatura.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

  • Amor: Con la Luna aún en tu signo, eres el protagonista. Tu magnetismo atraerá miradas, pero tú solo tienes ojos para alguien que estimule tu mente.
  • Energía: Te sentirás renovado y con ganas de empezar nuevos proyectos personales.
  • Suerte: El número 6 te traerá buenas noticias hoy.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

  • Amor: Misterio y profundidad. Es un sábado para conexiones espirituales o íntimas, lejos del ruido de las multitudes.
  • Intuición: Presta atención a tus "corazonadas". Alguien podría intentar ocultarte algo, pero tu sexto sentido lo detectará.
  • Consejo: Duerme un poco más hoy; tu alma necesita descanso antes de la intensidad del domingo.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

  • Amor: Excelente día para salir en grupo. La risa será el ingrediente principal de tus relaciones hoy.
  • Social: Conocerás a personas que comparten tus mismos ideales. Se abren puertas interesantes a través de conocidos.
  • Bienestar: Tu optimismo es contagioso. Aprovecha para animar a ese amigo que no lo está pasando bien.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

  • Amor: Tu seriedad puede ser interpretada como frialdad. Suelta un poco el control y déjate querer.
  • Logros: Aunque es sábado, podrías recibir un mensaje sobre un éxito profesional que te dará mucha tranquilidad.
  • Reto: Aprende a separar los problemas del trabajo de tu tiempo de ocio.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

  • Amor: Buscas experiencias que te saquen de lo convencional. Un plan espontáneo será mucho mejor que algo rígidamente organizado.
  • Mente: Es un día fantástico para estudiar algo nuevo o sumergirte en un libro que te desafíe intelectualmente.
  • Suerte: El universo te envía una señal clara a través de una canción o un mensaje inesperado.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

  • Amor: La pasión estará a flor de piel. Es un día para la entrega total y para confiar en el proceso de la vida.
  • Dinero: Buen momento para recibir un pago atrasado o para encontrar algo de valor que creías perdido.
  • Bienestar: El contacto con el agua (un baño largo, ir a la piscina o al mar) te reseteará por completo.
