Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Pusineri: "Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle"