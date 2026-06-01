1 de junio 2026

1 de junio 2026 · 07:23hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 1 de junio

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: El inicio de mes te empuja a buscar certezas y estabilidad. Sentirás el deseo de conectar con los tuyos desde un lugar seguro, compartiendo planes tranquilos en la comodidad del hogar.

Trabajo y Dinero: Se activa con fuerza tu zona económica. Es un día inmejorable para revisar tus cuentas, armar el presupuesto de junio y detectar esos gastos innecesarios que desequilibran tus números. Un acuerdo demorado empieza a tomar forma.

Salud: Tu cuerpo te pide un ritmo más pausado y previsible. No le restes horas al descanso nocturno y prioriza alimentos caseros y nutritivos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: El Sol continúa brillando en tu signo, otorgándote un magnetismo y un carisma envidiables. Tu elocuencia estará potenciada, facilitando que des el primer paso si alguien te interesa.

Trabajo y Dinero: Empezarás la semana con una gran cantidad de mensajes, propuestas y frentes abiertos. Para no dispersar tu valiosa energía, la clave de este lunes será priorizar lo urgente y delegar el resto.

Salud: Con tu mente volando a mil por hora, las tensiones pueden acumularse en el cuello y los hombros. Realiza estiramientos suaves durante tus pausas laborales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: El clima astral te inclina hacia la introspección. Preferirás las charlas profundas a corazón abierto en entornos íntimos antes que los planes ruidosos. Confía ciegamente en lo que te dicte tu intuición hoy.

Trabajo y Dinero: Excelente jornada para trabajar en un segundo plano, ordenar archivos y pulir estrategias comerciales antes de sacarlas a la luz. Tu agudo instinto te protegerá de cometer errores financieros.

Salud: El descanso espiritual es prioritario. Regálate un momento a solas al finalizar el día para meditar, leer o simplemente desconectarte de las pantallas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: La amistad y el romance se entrelazan de manera armoniosa hoy. Un intercambio de ideas o un consejo de un amigo cercano te ayudará a mirar una situación afectiva desde una perspectiva mucho más clara.

Trabajo y Dinero: El trabajo en equipo y el networking informal darán excelentes frutos este lunes. Es un gran momento para proponer alianzas cooperativas o liderar proyectos grupales haciendo valer tu carisma natural.

Salud: Te sentirás con el ánimo renovado y una gran vitalidad gracias al contacto y la interacción con entornos sociales estimulantes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: El desafío del día estará en encontrar un equilibrio sano entre tus ambiciones profesionales y tu vida afectiva. Evita llevarte las preocupaciones de la oficina a la mesa familiar para no enfriar la conexión.

Trabajo y Dinero: Tu desempeño, dedicación y capacidad organizativa quedan bajo la lupa de tus superiores de forma muy positiva. Es un lunes ideal para presentar informes clave o reestructurar tus metas laborales de cara a junio.

Salud: No intentes controlar absolutamente todo o terminarás cargándote de responsabilidades ajenas que se traducirán en molestias digestivas. Aprende a delegar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Buscas conexiones con un sentido más profundo o intelectual. Te sentirás muy atraído por personas con las que puedas compartir proyectos de vida, filosofías o planificar metas a largo plazo.

Trabajo y Dinero: Si estás vinculado a la educación, la justicia o el comercio, recibirás muy buenas noticias. Los papeles o trámites que venían demorados finalmente empiezan a destrabarse gracias a tu enfoque estratégico.

Salud: Nivel de optimismo en alza. Una caminata al aire libre o un momento de contacto con la naturaleza te ayudarán a renovar el aire y a despejar la mente por completo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: La jornada se tiñe de una intensidad emocional profunda. Es un momento propicio para sanar viejos rencores del pasado mediante charlas honestas y entregarte a una intimidad transformadora.

Trabajo y Dinero: Tu intuición para los negocios estará sumamente afilada. Podrían presentarse novedades alentadoras sobre recursos compartidos, préstamos o resoluciones de deudas. Sabrás mover tus fichas con astucia.

Salud: Lunes ideal para iniciar rutinas de desintoxicación, mejorar tus hábitos alimenticios o eliminar de manera definitiva costumbres nocivas para tu bienestar físico.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Las relaciones bilaterales y de pareja ocupan el centro de la escena. La clave para que el lunes fluya en armonía estará en la escucha activa y en ceder espacio al otro para consensuar decisiones conjuntas.

Trabajo y Dinero: Se vislumbran firmas de contratos o acuerdos de colaboración muy favorables a largo plazo. No dudes en asesorarte con expertos antes de estampar tu firma definitiva en documentos importantes.

Salud: Presta especial atención a la zona lumbar. Mantén una buena postura corporal durante tus horas de trabajo e hidrátate bien a lo largo del día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Expresarás tu afecto a través de los detalles prácticos y la colaboración en la rutina diaria. Ayudar a tu pareja a resolver un pendiente o acompañarla en sus responsabilidades fortalecerá la complicidad mutua.

Trabajo y Dinero: Arrancas el mes con una productividad envidiable. Lograrás optimizar tus tiempos, ordenar tus espacios de trabajo y sacarte de encima esas tareas monótonas que venías postergando desde mayo.

Salud: Excelente momento para reevaluar tus hábitos de cuidado personal e incorporar una rutina de alimentación más saludable y sostenible.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Los astros estimulan al máximo tu zona del romance, el flirteo y la autoexpresión. Te sentirás con ganas de divertirte, expresar tus sentimientos sin rodeos y desplegar todo tu encanto en tus interacciones sociales.

Trabajo y Dinero: Tu creatividad estará en su punto más alto. Si trabajas en diseño, publicidad o creación de contenidos, las ideas brotarán solas. Confía ciegamente en tus corazonadas y proyectos personales.

Salud: Gozarás de un tono vital excelente y un optimismo contagioso que repercutirá directamente de forma muy positiva en tu bienestar físico y anímico.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)