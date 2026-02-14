Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 14 de febrero

El amor te pone a prueba. Bajá un cambio y evitá reacciones impulsivas. Si estás en pareja, dialogar será clave; si estás solo, alguien se anima a acercarse.

Tauro (20/4 – 20/5)

Sábado ideal para disfrutar de los pequeños placeres. En el amor, buscás estabilidad y demostraciones claras. Un plan tranquilo puede ser perfecto.

Géminis (21/5 – 20/6)

La comunicación define el rumbo del día. Un mensaje puede cambiarte el humor. En lo sentimental, animate a decir lo que sentís sin vueltas.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Las emociones están a flor de piel. Día para cuidar el corazón y no idealizar de más. En pareja, se fortalecen los lazos; en soltería, escuchá tu intuición.

Leo (23/7 – 22/8)

El romance te sonríe y te sentís protagonista. Buen momento para gestos grandes y declaraciones sinceras. Disfrutá sin medir tanto.

Virgo (23/8 – 22/9)

El amor se vive en los detalles. No te exijas perfección ni a vos ni al otro. Un gesto simple puede decir mucho más que mil palabras.

Libra (23/9 – 22/10)

San Valentín activa el romanticismo. Día ideal para encuentros, reconciliaciones o nuevas ilusiones. El equilibrio emocional será tu mayor encanto.

Escorpio (23/10 – 21/11)

La pasión marca el pulso del día. Viví el amor con intensidad, pero evitá los celos. Una conversación profunda puede unirlos más.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Necesidad de libertad incluso en el amor. Planes espontáneos y diferentes te hacen bien. Si hay sinceridad, todo fluye mejor.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Te cuesta soltar el control, pero hoy el corazón pide protagonismo. Permitite sentir y expresar afecto sin reservas.

Acuario (20/1 – 18/2)

El amor se vive a tu manera. Día ideal para propuestas originales o encuentros distintos. Sorprendé y dejate sorprender.

Piscis (19/2 – 20/3)

Sensibilidad y romanticismo en alza. Ideal para gestos tiernos y momentos íntimos. Conectá desde el alma y no desde la fantasía.