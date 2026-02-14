Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 14 de febrero

14 de febrero 2026 · 14:55hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del sábado 14 de febrero

Aries (21/3 – 19/4)

El amor te pone a prueba. Bajá un cambio y evitá reacciones impulsivas. Si estás en pareja, dialogar será clave; si estás solo, alguien se anima a acercarse.

horoscopo .jpg

Tauro (20/4 – 20/5)

Sábado ideal para disfrutar de los pequeños placeres. En el amor, buscás estabilidad y demostraciones claras. Un plan tranquilo puede ser perfecto.

Géminis (21/5 – 20/6)

La comunicación define el rumbo del día. Un mensaje puede cambiarte el humor. En lo sentimental, animate a decir lo que sentís sin vueltas.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Las emociones están a flor de piel. Día para cuidar el corazón y no idealizar de más. En pareja, se fortalecen los lazos; en soltería, escuchá tu intuición.

Leo (23/7 – 22/8)

El romance te sonríe y te sentís protagonista. Buen momento para gestos grandes y declaraciones sinceras. Disfrutá sin medir tanto.

Virgo (23/8 – 22/9)

El amor se vive en los detalles. No te exijas perfección ni a vos ni al otro. Un gesto simple puede decir mucho más que mil palabras.

Libra (23/9 – 22/10)

San Valentín activa el romanticismo. Día ideal para encuentros, reconciliaciones o nuevas ilusiones. El equilibrio emocional será tu mayor encanto.

Escorpio (23/10 – 21/11)

La pasión marca el pulso del día. Viví el amor con intensidad, pero evitá los celos. Una conversación profunda puede unirlos más.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Necesidad de libertad incluso en el amor. Planes espontáneos y diferentes te hacen bien. Si hay sinceridad, todo fluye mejor.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Te cuesta soltar el control, pero hoy el corazón pide protagonismo. Permitite sentir y expresar afecto sin reservas.

Acuario (20/1 – 18/2)

El amor se vive a tu manera. Día ideal para propuestas originales o encuentros distintos. Sorprendé y dejate sorprender.

Piscis (19/2 – 20/3)

Sensibilidad y romanticismo en alza. Ideal para gestos tiernos y momentos íntimos. Conectá desde el alma y no desde la fantasía.

Horóscopo febrero sábado
Noticias relacionadas
Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Los datos del consumos hogareños en enero 2026

Consumo en alerta: se consume menos carne, se cortaron salidas y se exprimió la tarjeta

Lo último

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Último Momento
Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

Triple acusación para el exjuez Bailaque: pidieron 10 años de prisión por presunta corrupción

Triple acusación para el exjuez Bailaque: pidieron 10 años de prisión por presunta corrupción

Ovación
Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Policiales
Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus