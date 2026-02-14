Horóscopo del sábado 14 de febrero
Aries (21/3 – 19/4)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 14 de febrero
El amor te pone a prueba. Bajá un cambio y evitá reacciones impulsivas. Si estás en pareja, dialogar será clave; si estás solo, alguien se anima a acercarse.
Tauro (20/4 – 20/5)
Sábado ideal para disfrutar de los pequeños placeres. En el amor, buscás estabilidad y demostraciones claras. Un plan tranquilo puede ser perfecto.
Géminis (21/5 – 20/6)
La comunicación define el rumbo del día. Un mensaje puede cambiarte el humor. En lo sentimental, animate a decir lo que sentís sin vueltas.
Cáncer (21/6 – 22/7)
Las emociones están a flor de piel. Día para cuidar el corazón y no idealizar de más. En pareja, se fortalecen los lazos; en soltería, escuchá tu intuición.
Leo (23/7 – 22/8)
El romance te sonríe y te sentís protagonista. Buen momento para gestos grandes y declaraciones sinceras. Disfrutá sin medir tanto.
Virgo (23/8 – 22/9)
El amor se vive en los detalles. No te exijas perfección ni a vos ni al otro. Un gesto simple puede decir mucho más que mil palabras.
Libra (23/9 – 22/10)
San Valentín activa el romanticismo. Día ideal para encuentros, reconciliaciones o nuevas ilusiones. El equilibrio emocional será tu mayor encanto.
Escorpio (23/10 – 21/11)
La pasión marca el pulso del día. Viví el amor con intensidad, pero evitá los celos. Una conversación profunda puede unirlos más.
Sagitario (22/11 – 21/12)
Necesidad de libertad incluso en el amor. Planes espontáneos y diferentes te hacen bien. Si hay sinceridad, todo fluye mejor.
Capricornio (22/12 – 19/1)
Te cuesta soltar el control, pero hoy el corazón pide protagonismo. Permitite sentir y expresar afecto sin reservas.
Acuario (20/1 – 18/2)
El amor se vive a tu manera. Día ideal para propuestas originales o encuentros distintos. Sorprendé y dejate sorprender.
Piscis (19/2 – 20/3)
Sensibilidad y romanticismo en alza. Ideal para gestos tiernos y momentos íntimos. Conectá desde el alma y no desde la fantasía.