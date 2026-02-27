Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 27 de febrero

27 de febrero 2026 · 07:18hs






Horóscopo del viernes 27 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirás una fuerte necesidad de retiro. No te fuerces a ser el alma de la fiesta hoy; tu energía pide introspección. Un sueño o una corazonada te dará la clave sobre un problema que te quitaba el sueño.



Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cuidado con los malentendidos en tu círculo social. Un comentario de un amigo podría ser malinterpretado debido a Mercurio retrógrado. Antes de molestarte, pregunta: "¿A qué te refieres con eso?".

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

En el trabajo, podrías sentir que caminas sobre lodo. Las instrucciones no son claras y los jefes están indecisos. Es un excelente día para revisar proyectos antiguos que quedaron en el tintero; ahí hay oro.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Con la Luna entrando en tu signo tarde en el día, recuperarás tu centro emocional. Si tenías planeado un viaje corto, revisa el coche o los billetes; los retrasos son probables, pero manejables con paciencia.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un día para la prudencia financiera. No es momento de inversiones arriesgadas. En lo íntimo, podrías descubrir un secreto o entender finalmente por qué alguien actuó de cierta forma en el pasado.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El espejo de las relaciones te mostrará algo que no querías ver. Si tu pareja o socio está irritable, no lo tomes personal; es el clima astral. Busca el diálogo calmado y evita las críticas perfeccionistas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu salud o energía física podrían estar un poco bajas. No te exijas demasiado en el gimnasio o el trabajo. Es un viernes ideal para un detox digital y desconectar de las pantallas temprano.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un romance del pasado podría reaparecer en redes sociales o mediante un mensaje inesperado. Disfruta la nostalgia, pero recuerda por qué esa etapa cerró. Tu creatividad fluye mejor si trabajas a solas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Asuntos familiares requieren tu atención. Puede que algo en casa necesite una reparación urgente que habías ignorado. Mantén la calma con tus padres o figuras de autoridad; la comunicación está sensible.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus palabras tienen peso, pero hoy pueden ser confusas. Si tienes que dar una charla o explicación, sé breve. Evita comprar dispositivos electrónicos hoy, ya que podrían venir con defectos de fábrica.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un día para conectar con tus sentidos. El dinero que esperabas podría tardar un par de días más en llegar. No te estreses, la solución vendrá de una idea que tuviste hace meses y que habías olvidado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con Mercurio retrogradando en tu signo, te sientes en una burbuja. Estás muy sensible a las energías de los demás. Protege tu campo vibratorio y no te sientas culpable por decir "no" a planes ruidosos.


