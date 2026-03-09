Uno Santa Fe | Santa Fe | Zanjón

Licitan obras en el "Zanjón de la Muerte": construirán nuevos puentes peatonales en Aristóbulo del Valle

La obra, con un presupuesto superior a $73 millones, busca reducir siniestros viales y mejorar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público en una de las zonas más transitadas del norte de la ciudad

9 de marzo 2026 · 08:43hs
La Municipalidad de Santa Fe realizará este lunes una nueva licitación para ejecutar obras de cruces peatonales seguros en el denominado “Zanjón de la Muerte”, ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle, entre Alfonsina Storni y Facundo Quiroga.

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Subsecretaría de Obras Públicas, que funciona en el tercer piso del Palacio Municipal. La convocatoria se realiza luego de que el primer llamado fuera declarado desierto, debido a que el único oferente no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos.

Para esta nueva instancia, el presupuesto oficial fue actualizado a valores de enero y asciende a $73.409.232.

Nuevos puentes peatonales en Aristóbulo del Valle

El proyecto contempla la adecuación de cruces peatonales sobre Aristóbulo del Valle con el objetivo de prevenir siniestros viales y mejorar la seguridad de los peatones que circulan diariamente por la zona.

Para ello, se removerán los cinco puentes peatonales existentes y se construirán tres nuevos puentes con un sistema mixto de hormigón y estructura metálica.

Las nuevas estructuras estarán ubicadas en puntos estratégicos de la avenida:

  • Los Paraísos
  • Los Cedros
  • Los Pinos
  • Paso no nombrado entre Valparaíso y Callejón Roca
  • La Esmeralda

Cada puente peatonal tendrá 1,50 metros de ancho útil y estará diseñado con una estructura mixta de metal y hormigón armado, pensada para garantizar durabilidad, seguridad y bajo mantenimiento.

La estructura principal contará con vigas metálicas soldadas a placas de anclaje empotradas en los estribos, mientras que el tablero se construirá con losa de hormigón armado utilizando mini losas premoldeadas como encofrado estructural. Además, se instalarán barandas metálicas de protección para reforzar la seguridad.

Cruces seguros y reductores de velocidad

De manera complementaria, el plan incluye la construcción de cuatro cruces peatonales seguros tipo cebra, que permitirán mejorar la continuidad peatonal y reducir los tiempos de cruce en la avenida.

En esos sectores también se instalarán reductores de velocidad para obligar a los vehículos a disminuir la marcha y así reducir riesgos de accidentes.

Además, el municipio analiza la instalación de nuevas garitas de colectivos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público.

Las tareas de demarcación vial, colocación de cartelería y construcción de reductores de velocidad serán realizadas por personal municipal.

La intervención forma parte de las acciones que impulsa el municipio para mejorar la seguridad vial en Aristóbulo del Valle, un corredor con alto flujo vehicular y peatonal en el norte de la ciudad de Santa Fe.

