Julián Santero ganó la final del TC con BMW en Viedma

El mendocino Julián Santero dominó de principio a fin la carrera luego de haber sido descalificado en la primera fecha del campeonato en El Calafate.

Con el BMW M4 alistado por el Ambrogio Racing, Julián Santero se adjudicó de punta a punta la Final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo de Viedma, por la 2ª fecha del campeonato 2026, y le dio a la casa alemana su 1ª victoria en el TC. De esta manera, se convirtió en la 7ª marca que consigue ganar en la categoría más popular del país, luego de Ford, Dodge, Chevrolet, Volvo, Torino y Toyota.

En el autódromo Ciudad de Viedma se lo llevó Julián Santero con el BMW del Fispa Corse, y consiguió así la primera victoria en la historia de la categoría para la marca alemana. El mendocino sumó 47 puntos para el campeonato. Segundo terminó Mauricio Lambiris y tercero Elio Craparo.

El inicio tuvo a Santero y a Craparo en la lucha por la punta, en la que el mendocino tomó ventaja. En una carrera con varias intervenciones del pace car, Santero defendió su lugar en todos los relanzamientos y capitalizó la victoria. Craparo tocó la tierra, lo que le hizo perder el ritmo que lo mantenía cerca del BMW de Santero que volaba. Lambiris aprovechó y pasó al segundo lugar con una gran maniobra a Craparo en el giro 19.

Al final Santero, ganó con autoridad siendo la décima victoria para el en TC y el debut ganador para BMW. Segundo terminó el Mustang de Lambiris en su podio número 21; y tercero fue Elio Craparo, en su segundo podio en “La máxima”.

Cuarto terminó Luis José Di Palma y quinto fue Facundo Chapur, con el Torino, siendo uno de los destacados del domingo ya que largó 15. El campeón Agustín Canapino tuvo que abandonar por un golpe y Nicolás Moscardini, ganador de la primera fecha en El Calafate, terminó en el puesto 30.

“Es increíble. Estoy muy contento por el equipo, sobre todo por los chicos que trabajan en el auto. Nos fuimos golpeados de Calafate después de la resolución técnica, que estuvo bien porque fue un error nuestro. Ahora conseguimos una revancha que tiene un sabor muy dulce. Ellos se lo merecen porque habían quedado muy amargados”, expresó el piloto mendocino.

La próxima fecha del TC es el 28 y 29 de marzo en el Autódromo Provincia de Neuquén, para lo que será la tercera fecha de la categoría en el 2026.