Julián Santero ganó la final del TC con BMW en Viedma

El mendocino Julián Santero dominó de principio a fin la carrera luego de haber sido descalificado en la primera fecha del campeonato en El Calafate.

9 de marzo 2026 · 08:37hs
Con el BMW M4 alistado por el Ambrogio Racing, Julián Santero se adjudicó de punta a punta la Final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo de Viedma, por la 2ª fecha del campeonato 2026, y le dio a la casa alemana su 1ª victoria en el TC. De esta manera, se convirtió en la 7ª marca que consigue ganar en la categoría más popular del país, luego de Ford, Dodge, Chevrolet, Volvo, Torino y Toyota.

“Es increíble. Estoy muy contento por el equipo, sobre todo por los chicos que trabajan en el auto. Nos fuimos golpeados de Calafate después de la resolución técnica, que estuvo bien porque fue un error nuestro. Ahora conseguimos una revancha que tiene un sabor muy dulce. Ellos se lo merecen porque habían quedado muy amargados”, expresó el piloto mendocino.

La próxima fecha del TC es el 28 y 29 de marzo en el Autódromo Provincia de Neuquén, para lo que será la tercera fecha de la categoría en el 2026.

