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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 17 de marzo

17 de marzo 2026 · 07:14hs
Horóscopo Piscis

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Horóscopo del martes 17 de marzo de 2026

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El protagonismo será tuyo. La fuerte presencia de Marte acentúa tu brillo personal y te da una ventaja competitiva en el ámbito laboral y los negocios. Es un día para tomar la iniciativa, ya que los esfuerzos realizados hoy darán frutos materiales pronto. Sin embargo, tené paciencia con el ritmo de los demás; tu velocidad no siempre es la del resto.

  • Salud: Evitá el agotamiento por exceso de actividad.
  • Números de la suerte: 1, 6, 23.
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Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Sentirás una necesidad imperiosa de poner orden, tanto en tus finanzas como en tu bienestar físico. Es un momento introspectivo ideal para cerrar ciclos emocionales que ya no te suman. En el trabajo, podrías recibir propuestas de mejora o un nuevo proyecto que promete mayor abundancia a largo plazo.

  • Salud: Escuchá lo que tu cuerpo pide; un descanso a tiempo es una inversión.
  • Números de la suerte: 2, 15, 30.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Tu mente estará más despierta que nunca. Los contactos y la vida social se activan, permitiéndote resolver trámites pendientes o entablar conversaciones que abran caminos profesionales. A partir de hoy, podrías empezar a sentir la estabilidad económica que venías buscando.

  • Salud: Protegé tu energía de ambientes pesados o chismes.
  • Números de la suerte: 6, 11, 24.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Día de selectividad emocional. Te darás cuenta de que no todos merecen tu entrega total y empezarás a marcar límites más claros. En lo profesional, tu intuición te guiará hacia la persona indicada para concretar una ganancia o una alianza estratégica exitosa.

  • Salud: Conectá con el agua para limpiar tensiones.
  • Números de la suerte: 3, 16, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es una jornada para ejercer un liderazgo tranquilo. Tenés la capacidad de guiar a otros sin necesidad de imponerte, lo que te ganará el respeto de tus superiores o colegas. Es un buen momento para planificar viajes o estudios que amplíen tus horizontes actuales.

  • Salud: El buen ánimo será tu mejor medicina.
  • Números de la suerte: 1, 9, 27.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu ojo crítico estará afiladísimo. Es el día perfecto para revisar papeles, contratos o detalles técnicos que otros pasaron por alto. En el amor, es tiempo de profundizar y hablar de esos temas que venías evitando para sanar el vínculo.

  • Salud: Atento a la postura cervical por el exceso de trabajo de oficina.
  • Números de la suerte: 5, 14, 32.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los vínculos son tu espejo hoy. Observar cómo te relacionas con socios o pareja te dará las pistas necesarias sobre qué cambios debés implementar. Tu encanto natural te ayudará a destrabar una negociación que parecía estancada.

  • Salud: Buscá el equilibrio estético y espiritual en tu entorno.
  • Números de la suerte: 8, 13, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu instinto no falla: hoy confirmarás una sospecha que tenías sobre una situación laboral o personal. Usá esa información con sabiduría. La energía del día favorece decisiones estratégicas que beneficiarán tu crecimiento económico inmediato.

  • Salud: Buen momento para iniciar una rutina de desintoxicación.
  • Números de la suerte: 9, 18, 33.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tenés ganas de proyectar a lo grande, pero la clave hoy es el enfoque. Si dispersas tu energía en mil frentes, no avanzarás en ninguno. Elegí un objetivo principal y metele toda la ficha. La pasión marcará tus encuentros afectivos durante la tarde.

  • Salud: La actividad física al aire libre te renovará.
  • Números de la suerte: 7, 12, 26.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Resultados medibles y concretos. El esfuerzo de meses anteriores empieza a verse reflejado en tu cuenta bancaria o en el reconocimiento profesional. Es un buen día para reorganizar el hogar y hacer que tu espacio personal sea más funcional.

  • Salud: No descuides las horas de sueño por terminar tareas pendientes.
  • Números de la suerte: 10, 20, 34.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Tus ideas, por más vanguardistas que parezcan, encontrarán eco si las presentas con calma. La comunicación es tu gran herramienta hoy; aprovechala para traslados cortos o reuniones clave. Un reencuentro inesperado podría alegrarte el día.__IP__

  • Salud: Evitá el sedentarismo; mové la energía.
  • Números de la suerte: 11, 19, 25.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Con una sensibilidad extrema, hoy debés ser muy cuidadoso con los lugares que frecuentas. Las finanzas requieren una revisión a fondo: ordená tus cuentas para aprovechar las nuevas oportunidades de ingresos que están por surgir con el cambio de estación.

  • Salud: La meditación o el silencio te ayudarán a procesar el exceso de estímulos.
  • Números de la suerte: 3, 10, 36.
Horóscopo martes marzo
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