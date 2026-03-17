La negativa de un conductor a ser identificado por su manejo temerario desató una persecución que se extendió durante 20 minutos. En el operativo, chocó un patrullero con dos efectivos a bordo y finalmente fue aprehendido el joven de 25 años.

Este lunes, minutos antes de la medianoche, mientras oficiales de Orden Público y de Cuerpos patrullaban los barrios del cardinal noreste de la ciudad , observaron maniobras temerarias por parte del conductor de una camioneta sobre calle Javier de la Rosa, a la altura de la Basílica de Guadalupe , e intentaron identificarlo.

Sin embargo, la reacción del conductor de la camioneta Ford Ranger gris fue escapar a toda velocidad. Los policías, a través de la frecuencia radial, informaron a la central 911 que iniciaban una persecución y solicitaron colaboración de otras unidades en servicio en la zona.

Finalmente, el sospechoso fue aprehendido en calles de barrio Guadalupe Oeste e identificado como L. D. Z., de 25 años, a quien se le formó causa como presunto autor de los delitos de resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado.

persecucion guadalupe 2 Guadalupe Oeste: intensa persecución policial terminó con un patrullero chocado, un vehículo secuestrado y un aprehendido gentileza

Persecución

Los efectivos encendieron la sirena y las balizas, y durante entre 15 y 20 minutos se extendió la persecución policial, que finalizó en bulevar French al 2000. En ese momento, el conductor de la camioneta volvió a dirigirse hacia el cardinal este y fue nuevamente divisado por los oficiales que lo perseguían a bordo del patrullero N° 12.829.

La persecución continuó hasta calle Dorrego, donde el conductor giró de manera abrupta hacia el cardinal sur. Al llegar a Ayacucho, subió al césped y chocó contra un árbol caído. Tras el impacto, descendió del vehículo e intentó escapar corriendo, pero fue perseguido y aprehendido en esa zona.

Balas de goma

Uno de los patrulleros involucrados en la persecución también resultó chocado. Vecinos de distintos sectores del barrio Coronel Dorrego señalaron haber escuchado disparos de arma de fuego durante el procedimiento.

Según fuentes policiales, es probable que los efectivos hayan utilizado escopetas calibre 12/70 con balas de goma (posta antitumulto) con el objetivo de disuadir la fuga del conductor.

Peritajes criminalísticos

Las autoridades informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos sobre los dos vehículos siniestrados. Las tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

En cuanto al aprehendido, se dispuso que continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de resistencia a la autoridad y daños a la propiedad del Estado.

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