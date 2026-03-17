Uno Santa Fe | Santa Fe | febrero

Construir en Santa Fe ya roza los $900.000 el m²: otro fuerte aumento en febrero

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a subir y acumula casi 20% interanual

17 de marzo 2026 · 08:39hs
Construir en Santa Fe ya roza los $900.000 el m²: otro fuerte aumento en febrero

José Busiemi

El costo de la construcción en Santa Fe volvió a registrar un incremento durante febrero de 2026. Según el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el indicador en el aglomerado Gran Santa Fe mostró una suba del 1,6% mensual, impulsado principalmente por aumentos en materiales, mano de obra y gastos generales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2033522335383273676&partner=&hide_thread=false

En este contexto, el valor del metro cuadrado de construcción alcanzó los $886.074,29, consolidando la tendencia alcista que viene mostrando el sector en los últimos meses. Por lo tanto construir una casa de 70 m² tiene un valor de: $60.025.200,3.

Cómo evolucionó el costo de la construcción en Santa Fe

El informe oficial detalla que el aumento del 1,6% mensual en el Gran Santa Fe se explicó por:

  • Materiales: +1,6%
  • Mano de obra: +1,8%
  • Gastos generales: +1,0%

A nivel interanual, el costo de la construcción acumula una suba del 18,5%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento ya alcanza el 3,3%. Estos datos reflejan un escenario de aumentos moderados pero sostenidos, con una incidencia importante de los acuerdos salariales y la evolución de los precios de insumos clave.

Materiales: los aumentos que más impactaron en febrero

Dentro del capítulo materiales, se registraron subas destacadas en distintos insumos utilizados en obra:

  • Cableado eléctrico: +6,6%
  • Yesos: +6,3%
  • Pinturas: +5,0%
  • Perfiles metálicos: +4,0%
  • Pisos y revestimientos: +3,9%
  • Cementos: +2,3%

Estos incrementos explican buena parte de la presión sobre el costo de construcción, especialmente en etapas de terminación y estructura.

El rubro mano de obra volvió a mostrar una suba del 1,8% mensual, en línea con la actualización salarial acordada por la Uocra, que comenzó a regir en febrero. Este componente sigue siendo uno de los principales motores del aumento del índice, junto con los materiales.

Cuánto cuesta construir hoy en el Gran Santa Fe

El valor del metro cuadrado pasó de $871.867 en enero a $886.074 en febrero, lo que implica un incremento significativo en apenas un mes.

Si se compara con febrero de 2025, cuando el m² costaba $747.715, el aumento interanual evidencia el fuerte encarecimiento del sector, aunque con una desaceleración respecto de años anteriores.

Un indicador clave para el sector de la construcción

El costo de la construcción que elabora el IPEC mide el valor de edificar una vivienda tipo de 69,5 m², incluyendo materiales, mano de obra y gastos generales, pero sin contemplar el valor del terreno.

Se trata de un indicador central para desarrolladores, empresas constructoras y particulares, ya que permite seguir la evolución de los precios en el sector y anticipar decisiones de inversión.

• LEER MÁS: El nuevo Puente Carretero recibió la primera viga fabricada en Santa Fe: informan que la obra tiene un 35% de ejecución

febrero construcción Gran Santa Fe Ipec
Noticias relacionadas
freno economico en santa fe: industrias que reducen su ritmo, menor nivel de ventas y un mercado laboral que comienza a resentirse

Freno económico en Santa Fe: industrias que reducen su ritmo, menor nivel de ventas y un mercado laboral que comienza a resentirse

clima en santa fe: martes con alerta por tormentas y una semana marcada por la inestabilidad

Clima en Santa Fe: martes con alerta por tormentas y una semana marcada por la inestabilidad

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus entornos ribereños

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus "entornos ribereños"

Lo último

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Último Momento
Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Ovación
Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"