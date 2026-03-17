Construir en Santa Fe ya roza los $900.000 el m²: otro fuerte aumento en febrero

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a subir y acumula casi 20% interanual

El costo de la construcción en Santa Fe volvió a registrar un incremento durante febrero de 2026. Según el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) , el indicador en el aglomerado Gran Santa Fe mostró una suba del 1,6% mensual , impulsado principalmente por aumentos en materiales , mano de obra y gastos generales .

En este contexto, el valor del metro cuadrado de construcción alcanzó los $886.074,29 , consolidando la tendencia alcista que viene mostrando el sector en los últimos meses. Por lo tanto construir una casa de 70 m² tiene un valor de: $60.025.200,3.

#Construcción En febrero, el Costo de la construcción registró una variación mensual de 1,6 %, en el aglomerado Gran Santa Fe y 1,5% en el Gran Rosario. Informe https://t.co/fHrAFqZ8C6 pic.twitter.com/TtpHxGBF7V

Cómo evolucionó el costo de la construcción en Santa Fe

El informe oficial detalla que el aumento del 1,6% mensual en el Gran Santa Fe se explicó por:

Materiales: +1,6%

+1,6% Mano de obra: +1,8%

+1,8% Gastos generales: +1,0%

A nivel interanual, el costo de la construcción acumula una suba del 18,5%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento ya alcanza el 3,3%. Estos datos reflejan un escenario de aumentos moderados pero sostenidos, con una incidencia importante de los acuerdos salariales y la evolución de los precios de insumos clave.

Materiales: los aumentos que más impactaron en febrero

Dentro del capítulo materiales, se registraron subas destacadas en distintos insumos utilizados en obra:

Cableado eléctrico: +6,6%

+6,6% Yesos: +6,3%

+6,3% Pinturas: +5,0%

+5,0% Perfiles metálicos: +4,0%

+4,0% Pisos y revestimientos: +3,9%

+3,9% Cementos: +2,3%

Estos incrementos explican buena parte de la presión sobre el costo de construcción, especialmente en etapas de terminación y estructura.

El rubro mano de obra volvió a mostrar una suba del 1,8% mensual, en línea con la actualización salarial acordada por la Uocra, que comenzó a regir en febrero. Este componente sigue siendo uno de los principales motores del aumento del índice, junto con los materiales.

Cuánto cuesta construir hoy en el Gran Santa Fe

El valor del metro cuadrado pasó de $871.867 en enero a $886.074 en febrero, lo que implica un incremento significativo en apenas un mes.

Si se compara con febrero de 2025, cuando el m² costaba $747.715, el aumento interanual evidencia el fuerte encarecimiento del sector, aunque con una desaceleración respecto de años anteriores.

Un indicador clave para el sector de la construcción

El costo de la construcción que elabora el IPEC mide el valor de edificar una vivienda tipo de 69,5 m², incluyendo materiales, mano de obra y gastos generales, pero sin contemplar el valor del terreno.

Se trata de un indicador central para desarrolladores, empresas constructoras y particulares, ya que permite seguir la evolución de los precios en el sector y anticipar decisiones de inversión.

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