Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Spahn explotó contra Racing y apuntó a Milito por el caso Nardoni

Comienza la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario