Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 24 de junio

24 de junio 2026 · 07:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Cáncer

UNO Santa Fe

Horóscopo Cáncer

Horóscopo del miércoles 24 de junio

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Es un día para bajar un cambio, Aries. La ansiedad por resolver todo ya mismo te puede jugar una mala pasada. En el plano laboral, priorizá la calidad antes que la velocidad. En el amor, una charla sincera destraba un malentendido.

Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La energía del día te sienta de maravilla. Sentirás un impulso extra para organizar tus finanzas y planificar a mediano plazo. Si tenías pendiente una firma de papeles o un trámite burocrático, hoy es el momento ideal para encararlo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará a mil por hora, colmada de ideas creativas. Aprovechá este miércoles para plasmar esos proyectos en papel antes de que se diluyan. En lo afectivo, un mensaje inesperado te va a sacar una sonrisa antes de que termine el día.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El cuerpo te pide un poco de introspección y refugio. No te exijas de más en eventos sociales si preferís quedarte en casa recargando energías. Conectá con tu intuición, que hoy está más afilada que de costumbre para resolver un dilema familiar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El trabajo en equipo y los contactos sociales serán tus grandes aliados hoy. Una conversación casual con un colega o amigo puede abrirte los ojos respecto a una oportunidad laboral que no estabas viendo. Mostrate abierto a escuchar sugerencias.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día clave para tu proyección profesional, Virgo. Tus superiores o clientes van a notar tu nivel de detalle y compromiso. No tengas miedo de dar tu punto de vista en las reuniones; tu claridad mental será el eje de la jornada.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Sentirás unas ganas enormes de expandir tus horizontes intelectuales. Es una excelente jornada para retomar estudios, planificar un viaje o devorarte ese libro que tenés pendiente. En el amor, buscá salir de la rutina con tu pareja o salidas distintas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy la energía te invita a una profunda transformación y a soltar aquello que te pesa. Si venís arrastrando una conversación incómoda o un resentimiento, este miércoles es propicio para sanar y dar vuelta la página de una vez por todas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El foco de atención estará puesto en tus relaciones más cercanas, ya sean de pareja o sociedades comerciales. Es el momento perfecto para sentar nuevas bases, negociar términos y buscar el equilibrio. Recordá que ceder un poco no es perder.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Un miércoles excelente para sintonizar con los hábitos saludables y la organización de tu rutina diaria. Poné orden en tu espacio de trabajo y organizá tus prioridades de la semana. Tu cuerpo te va a agradecer que le des un descanso por la noche.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La Luna conecta con tu lado más expresivo, lúdico y romántico. Dejate llevar por los impulsos del corazón y dedicate tiempo a tus pasatiempos favoritos. Si estás soltero, tu magnetismo personal estará por las nubes; no pases desapercibido.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Los asuntos del hogar y los lazos familiares cobran protagonismo absoluto. Sentirás la necesidad de generar un ambiente cálido y confortable a tu alrededor. Es una buena tarde para redecorar algún espacio o compartir una cena íntima con tus afectos.

Horóscopo
Noticias relacionadas
Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Nuevo problema para Unión: suma una segunda inhibición en FIFA

Nuevo problema para Unión: suma una segunda inhibición en FIFA

Ovación
Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

Croacia superó por la mínima a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026

Croacia superó por la mínima a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026

Colombia le ganó a Congo y lidera el Grupo K del Mundial 2026

Colombia le ganó a Congo y lidera el Grupo K del Mundial 2026

¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe