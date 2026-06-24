Pronóstico del tiempo en Santa Fe: siguen las mañanas heladas y el alivio llegará desde el jueves El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé días mayormente despejados y temperaturas en ascenso hacia el fin de semana. Las máximas alcanzarán los 19° y las lluvias podrían regresar entre el domingo y el lunes 24 de junio 2026 · 07:45hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado y muy fría, con una temperatura de 3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, mientras que se observa el continuo avance del sistema frío por el norte de la patagonia Argentina. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente despejadas, con temperaturas bajas las cuales deberían comenzar a presentar una suave tendencia en ascenso a partir de mañana jueves. Además hasta por lo menos el día sábado, las jornadas deberían presentarse mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos, esperándose algunas posibilidad de lluvias de diversas intensidades, recién hacia el domingo o el lunes, durante el ingreso del sistema frío, no obstante ello no se descartan eventos esporádicos de lloviznas o garúas por momentos, producto de combinación de masas de aire de distintas características.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en ascenso: mínima 6º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector oeste, oscilando entre el suroeste y el noroeste durante el transcurso de la jornada, rotando por momentos al nor/noroeste e incrementando levemente su intensidad.

En tanto el viernes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad variable durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 19º. Vientos moderados del sector nor/noreste. Por último sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este hacia la tarde. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional