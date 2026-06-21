Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 21 de junio

El ingreso del Sol en tu sector del hogar te invita a replegarte. Es un domingo ideal para pasarlo en familia, mejorar tu espacio o simplemente quedarte en la cama descansando.

El consejo: No sientas la obligación de estar siempre activo. Tu cuerpo y tu mente te piden un refugio seguro hoy.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu mente va a estar muy curiosa y con ganas de conectar. Un llamado inesperado, un mensaje lindo o una charla profunda con un hermano o vecino te va a alegrar la jornada.

El consejo: Salí a caminar, despejate y permitite cambiar de aire. Las respuestas que buscás aparecen cuando te movés.

Géminis (21 de mayo - 21 de junio)

El Sol se despide de tu signo para pasar a tu zona de los recursos. Tu atención se traslada hacia lo que realmente valorás, tanto en lo material como en lo emocional. Buen día para planificar tu economía.

El consejo: Disfrutá de los placeres sencillos de la vida: una buena comida o un momento de paz no necesitan presupuestos extravagantes.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

¡Feliz cumpleaños y feliz solsticio! El Sol ingresa hoy en tu signo y da comienzo a tu temporada. Sentirás una inyección vital de energía, magnetismo y renovación. El universo te pone en el centro del escenario.

El consejo: Aprovechá el día para intencionar lo que querés para tu nuevo año astrológico. Es tu momento de brillar y pedir deseos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El Sol entra en tu zona del inconsciente y el retiro voluntario. Quizás sientas una baja de energía física o ganas de estar en silencio. No te exijas de más; es un periodo de preparación antes de tu propia temporada.

El consejo: Escuchá tus sueños y tu intuición hoy; tu mundo interno tiene mensajes muy claros para darte.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Un domingo ideal para los encuentros grupales, los asados o las mateadas con amigos. La energía de Cáncer te ablanda y te predispone a compartir desde un lugar mucho más afectuoso y comunitario.

El consejo: Dejate querer y contené a los tuyos. Hoy el verdadero refugio está en tus redes de afecto.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Aunque sea domingo, tu cabeza puede estar dando vueltas alrededor de metas a largo plazo o proyectos profesionales. El solsticio te impulsa a buscar visibilidad y a proteger tu estatus.

El consejo: Está bien proyectar el futuro, pero no dejes que la ambición te robe el disfrute del presente con las personas que amás.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El Sol en un signo afín de agua como Cáncer te sienta de maravillas. Se renueva tu fe, tus ganas de expandirte y de buscar nuevas filosofías de vida. Ideal para planificar un viaje o iniciar un libro que te abra la cabeza.

El consejo: Confiá en el rumbo que está tomando tu vida. El horizonte se amplía y las trabas empiezan a desaparecer.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de profundas transformaciones y de ir hacia adentro. El solsticio te invita a revisar tus apegos y a soltar miedos viejos. En lo íntimo, es una jornada de mucha conexión emocional y pasión compartida.

El consejo: No le temas a los procesos de cambio. Para que entre lo nuevo, primero hay que vaciar el espacio.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El Sol ingresa en tu signo opuesto, poniendo el foco absoluto en tus relaciones de pareja, socios o amigos íntimos. Es el momento del año para aprender a ceder, equilibrar la balanza y mirar al otro a los ojos.

El consejo: El amor y la compañía requieren atención. Demostrá tu afecto con hechos concretos y vas a recibir lo mismo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El solsticio te propone ordenar tu templo: tu cuerpo y tu rutina. Aprovechá este domingo para planificar la semana, cocinar algo sano o limpiar a fondo tus espacios para renovar las energías.

El consejo: Los pequeños hábitos construyen tu bienestar. Empezá hoy por algo simple, como acomodar tu habitación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La energía de Cáncer enciende tu zona del romance, los hijos, la creatividad y el juego. Es un domingo espectacular para pasarla bien, reírte, crear arte o enamorarte. Tu luz interna se contagia.