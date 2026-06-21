Horóscopo del domingo 21 de junio de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 21 de junio
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
El ingreso del Sol en tu sector del hogar te invita a replegarte. Es un domingo ideal para pasarlo en familia, mejorar tu espacio o simplemente quedarte en la cama descansando.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Tu mente va a estar muy curiosa y con ganas de conectar. Un llamado inesperado, un mensaje lindo o una charla profunda con un hermano o vecino te va a alegrar la jornada.
Géminis (21 de mayo - 21 de junio)
El Sol se despide de tu signo para pasar a tu zona de los recursos. Tu atención se traslada hacia lo que realmente valorás, tanto en lo material como en lo emocional. Buen día para planificar tu economía.
Cáncer (22 de junio - 22 de julio)
¡Feliz cumpleaños y feliz solsticio! El Sol ingresa hoy en tu signo y da comienzo a tu temporada. Sentirás una inyección vital de energía, magnetismo y renovación. El universo te pone en el centro del escenario.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
El Sol entra en tu zona del inconsciente y el retiro voluntario. Quizás sientas una baja de energía física o ganas de estar en silencio. No te exijas de más; es un periodo de preparación antes de tu propia temporada.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Un domingo ideal para los encuentros grupales, los asados o las mateadas con amigos. La energía de Cáncer te ablanda y te predispone a compartir desde un lugar mucho más afectuoso y comunitario.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Aunque sea domingo, tu cabeza puede estar dando vueltas alrededor de metas a largo plazo o proyectos profesionales. El solsticio te impulsa a buscar visibilidad y a proteger tu estatus.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
El Sol en un signo afín de agua como Cáncer te sienta de maravillas. Se renueva tu fe, tus ganas de expandirte y de buscar nuevas filosofías de vida. Ideal para planificar un viaje o iniciar un libro que te abra la cabeza.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Día de profundas transformaciones y de ir hacia adentro. El solsticio te invita a revisar tus apegos y a soltar miedos viejos. En lo íntimo, es una jornada de mucha conexión emocional y pasión compartida.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
El Sol ingresa en tu signo opuesto, poniendo el foco absoluto en tus relaciones de pareja, socios o amigos íntimos. Es el momento del año para aprender a ceder, equilibrar la balanza y mirar al otro a los ojos.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
El solsticio te propone ordenar tu templo: tu cuerpo y tu rutina. Aprovechá este domingo para planificar la semana, cocinar algo sano o limpiar a fondo tus espacios para renovar las energías.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
La energía de Cáncer enciende tu zona del romance, los hijos, la creatividad y el juego. Es un domingo espectacular para pasarla bien, reírte, crear arte o enamorarte. Tu luz interna se contagia.