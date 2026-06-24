Identificaron a un preso de Las Flores como presunto coautor del femicidio de María Florencia Gómez en San Jorge

El fiscal Omar De Pedro ordenó identificar a un interno de la cárcel de Las Flores como presunto partícipe del crimen ocurrido en 2020. El hombre ya cumple una condena por otra causa penal. El gobierno provincial había ofrecido una recompensa de $16 millones para esclarecer el caso

María Florencia Gómez Pouillastrou era militante de la agrupación feminista Las Chuecas y militaba en el Partido Comunista (PC). Tenía 34 años

La investigación por el femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou , ocurrido en octubre de 2020 en la ciudad de San Jorge , registró un nuevo avance. Un hombre que se encuentra alojado en la cárcel de Las Flores , en la ciudad de Santa Fe, fue señalado como presunto coautor del crimen.

Según trascendió, el fiscal Omar De Pedro ordenó la identificación formal del recluso como posible partícipe del asesinato. El sospechoso ya cumple una condena por otra causa penal.

La medida representa un paso importante en la investigación de uno de los casos que más conmocionó a la provincia y que generó una fuerte repercusión social y política.

Cabe recordar que, en el marco de la búsqueda de información para esclarecer el hecho, el Gobierno de Santa Fe había dispuesto una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aportaran datos veraces y útiles para la causa.

El femicidio de María Florencia Gómez

María Florencia Gómez Pouillastrou tenía 34 años y era una reconocida militante de la agrupación feminista Las Chuecas y del Partido Comunista. Además, era madre de dos hijas junto a su expareja, el entonces concejal Lisandro Schiozzi.

Su cuerpo fue encontrado el 12 de octubre de 2020 en una zona despoblada ubicada a aproximadamente mil metros de la ciudad de San Jorge, departamento San Martín, a unos 152 kilómetros al suroeste de la capital provincial.

El caso provocó una profunda conmoción en Santa Fe y movilizó a organizaciones feministas, sociales y políticas que reclamaron justicia y el rápido esclarecimiento del crimen.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras los investigadores intentan determinar el grado de participación del interno identificado y reconstruir las circunstancias que rodearon el femicidio de María Florencia Gómez.