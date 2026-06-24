El gobierno santafesino anunció que reabrirá las paritarias y admitió que los salarios "están muy atrasados"

Tras los reclamos sindicales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el gobierno provincial revisará la evolución de la inflación y avanzará en una recomposición salarial. “La gente está muy mal”, reconoció el mandatario.

El gobernador Maximiliano Pullaro adelantó este martes que la provincia de Santa Fe reanudará la negociación salarial en el segundo semestre con el objetivo de avanzar en una recomposición de los salarios de los trabajadores estatales y docentes.

“ Vamos a charlar ahora cuando termine junio . Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado. Y, por supuesto, que vamos a recomponer ”, afirmó el mandatario santafesino en diálogo con la prensa en la ciudad de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro gentileza

Por otra parte, el gobernador reconoció que “la gente está muy mal”, especialmente los sectores de clase media y clase media baja.

En ese sentido, Pullaro admitió que “los salarios están muy atrasados” y sostuvo que, si bien la macroeconomía muestra signos de estabilidad, la realidad cotidiana de las familias continúa siendo complicada. “La economía del hogar no está bien”, señaló el mandatario provincial.

El aumento salarial otorgado en el primer semestre

El gobierno provincial dispuso para el primer semestre de 2026 un incremento salarial acumulado del 12,5%, distribuido de la siguiente manera:

Enero: 2,6%

2,6% Febrero: 2,1%

2,1% Marzo: 2,2%

2,2% Abril: 2%

2% Mayo: 2%

2% Junio: 1,6%

Los gremios docentes reclaman una nueva convocatoria

En las últimas horas, distintos gremios docentes reclamaron la reapertura de las negociaciones salariales. En el caso de Amsafé, el sindicato exigió un 35% de aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido y solicitó la implementación de una cláusula gatillo que permita actualizar los haberes de acuerdo con la evolución de la inflación.

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