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Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

El entrenador de Talleres Jorge Sampaoli está interesado en Valentín Fascendini y la dirigencia de la T inició conversaciones por el defensor de Unión

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 22:19hs
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Talleres gestiona con Unión para sumar a Valentín Fascendini.

Prensa Unión

Talleres gestiona con Unión para sumar a Valentín Fascendini.

No es nuevo el interés de Talleres por jugadores de Unión. En su momento incorporaron a Juan Carlos Portillo y luego a Joaquín Mosqueira. A la vez que en su momento, negociaron para sumar a Mateo Del Blanco, aunque no hubo acuerdo.

Talleres busca a Valentín Fascendini

Ahora el interés de la T está puesto en Valentín Fascendini. El entrenador de Talleres Jorge Sampaoli busca un zaguero zurdo como alternativa y el defensor rojiblanco es el elegido.

Desde Córdoba manifiestan que incluso ya habría negociaciones para intentar sumar al defensor de 23 años, que no es titular en Unión y que tiene contrato con el Tate hasta diciembre, pero existe una cláusula de salida.

LEER MÁS: Unión eleva las cargas en la pretemporada mientras se resuelven varios temas claves

El zaguero llegó a Unión a principios del 2024 con el pase en su poder y firmó un vínculo por tres años. Y si bien se pensaba que a principios de este año podía emigrar, la realidad es que no llegaron ofertas.

Pero ahora el panorama es distinto, le quedan seis meses de contrato, no es titular y en consecuencia, de acelerar las gestiones, es factible que se convierta en refuerzo de la T. Con la camiseta de Unión lleva disputados 46 partidos.

Unión Talleres Fascendini
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