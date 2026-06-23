¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Con la llegada de García como extremo derecho, Colón trata de cerrar a un 9 y un volante ofensivo, pero luego quedará un último cupo. ¿Qué puesto?

El mercado de pases de Colón avanza con movimientos concretos y, al mismo tiempo, con una última decisión por resolver. Con la llegada del extremo Franco García , el avance por el delantero Jonathan Herrera y las gestiones por el volante Marcelo Eggel , el Sabalero todavía tendrá un cupo más para sumar.

Ese último lugar en la lista de refuerzos es el que hoy genera mayor debate. Tanto el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán como el director deportivo Diego Colotto mantienen reserva sobre la definición, pero empiezan a tomar fuerza algunas alternativas en función de las necesidades del plantel.

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¿Colón analiza sumar otro defensor?

En ese sentido, uno de los puestos que aparece bajo análisis es el lateral izquierdo. El bajo rendimiento de Leandro Allende y Facundo Castet a lo largo de la temporada encendió alertas, lo que abrió la puerta a la posibilidad de incorporar una opción más. Sin embargo, la ecuación no es tan simple, porque para que pueda llegar alguien ahí debería irse alguno, porque no se daría una superpoblación

Colón analizaría buscar otro 3 por los bajos niveles de Allende y Castet.

En paralelo, también hay movimientos en evaluación respecto a la continuidad de Nicolás Thaller, cuyo futuro todavía no está definido. Por ahora, Colón ya tiene tres refuerzos encaminados y un cuarto cupo disponible que podría terminar de equilibrar el plantel. La decisión final no está tomada, pero todo indica que la última ficha del mercado sabalero se jugará pensando más en corregir una debilidad puntual que en ampliar alternativas ofensivas o de mediocampo.

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El cierre del libro de pases encontrará a Colón con movimientos importantes, pero también con una definición clave que puede terminar de moldear la estructura del equipo para lo que resta del torneo.