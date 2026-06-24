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Los Pumas tienen plantel designado para jugar el Nations Championship

El primera línea rafaelino Mayco Vivas fue confirmado por el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, para afrontar el certamen en el que debutará el 4 de julio ante Escocia en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 09:02hs
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El rafaelino Mayco Vivas fue citado para formar nuevamente parte de Los Pumas.

El rafaelino Mayco Vivas fue citado para formar nuevamente parte de Los Pumas.

Los Pumas vuelven al país para hacer su debut en el flamante Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los dos hemisferios. En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).

Tal como sucedió en 2025, Los Pumas brindarán un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Mario Alberto Kempes. El mismo se realizará el sábado 27 de julio, desde las 14, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán presenciarlo desde la Platea Gasparini.

El primera línea rafaelino Mayco Vivas actualmente jugando en el Gloucester de Inglaterra pero de gira con los Barbarians fue citado para el entrenador nacional para este nuevo desafío para el combinado nacional. Es importante señalar que el segunda línea formado en CRAR de Rafaela, Pedro Rubiolo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará varios meses fuera de las canchas, una noticia que golpeó al rugby argentino.

Un desafío muy importante para Los Pumas

El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa. Los Pumas jugarán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16:00 horas.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al regreso a la actividad con el seleccionado nacional: “Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años. Se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación. El objetivo es retomar en donde dejamos el año pasado y seguir afianzándonos como equipo, buscando la mejora continua en cada entrenamiento y partido”.

A su vez, comentó sobre la incorporación de jugadores en carácter de desarrollo: “Tal como hicimos en los últimos dos años, en el plantel contaremos con jugadores desarrollo, lo cual nos resulta sumamente importante para conocerlos aún más y para prepararlos en vistas al futuro”.

El seleccionado argentino de rugby afrontar&aacute; un nuevo desaf&iacute;o desde el 4 de julio.

El seleccionado argentino de rugby afrontará un nuevo desafío desde el 4 de julio.

Se sumarán al staff de Los Pumas James Kerr y Esteban Meneses. Kerr, autor del libro El Legado, es un periodista y escritor británico, especializado en liderazgo y cultura, y cumplirá el rol de Asesor de Mentalidad y Cultura. El “Mono” Meneses, quien ya había acompañado al equipo durante el Rugby Championship y la Ventana de Noviembre del año pasado, se sumará como entrenador, acompañando a Felipe Contepomi, Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Kendrick Lynn.

El plantel de Los Pumas para el Nations Championship

Forwards: Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Leonel Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler.

Jugadores desarrollo: Agustín Fraga y Juan Penoucos

Los Pumas Championship Mayco Vivas
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