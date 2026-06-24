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Croacia superó por la mínima a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026

El elenco croata aseguró su lugar entre los tres primeros y todavía puede cerrar el Grupo L en el primer lugar.

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 06:41hs
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Croacia superó por la mínima a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026

La selección de Croacia sufrió y fue efectiva en una de sus pocas llegadas de peligro para imponerse con lo justo ante Panamá por 1-0, por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026.

El único gol del encuentro llegó a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Ante Budimir empujó un centro atrás.

Con el triunfo, los croatas llegaron al tercer puesto, del que ya no pueden caer, con tres puntos, mientras que Panamá fue condenado al último lugar y quedó eliminada de la Copa del Mundo, con dos derrotas.

En la fecha decisiva, Croacia deberá jugar ante Ghana, el sábado 27 de junio a las 18:00 (horario argentino), mientras que el elenco centroamericano se enfrentará a Inglaterra, selección a la que ya había enfrentado en Rusia 2018, en un duelo que se jugará en simultáneo.

La primera llegada del partido fue de Panamá, a los 22 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha para el cabezazo del delantero José Luis Rodríguez, que el arquero Dominik Livakovi alcanzó a desviar antes de que impacte en el travesaño y se aleje del peligro.

Croacia no tuvo acercamientos de riesgo hasta el primer minuto de descuento, con un tiro lejano del enganche Martin Baturina que salió bajo y al primer palo, pero no pudo superar al arquero Orlando Mosquera.

El elenco croata pudo abrir el marcador en su primer acercamiento de la segunda mitad, a los ocho minutos, con un centro atrás desde la derecha del lateral Josip Staniši que no pudo ser desviado por Mosquera y permitió que Ante Budimir lo alcance a empujar de primera al gol.

Dos minutos más tarde, un contraataque unipersonal del extremo Marko Pašali permitió que el croata avance desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área rival, pero el delantero no pudo picar bien la pelota y, en el rebote, sacó un disparo muy desviado, con poco ángulo.

Dominik Livakovi salvó la caída de su arco en dos ocasiones consecutivas a los 22 minutos de la segunda etapa, al detener dos disparos del carrilero Amir Murillo, que disparó desde el costado derecho del área grande en ambas situaciones.

Un minuto después, un córner al segundo palo fue cabeceado por el mediocampista Carlos Harvey, con un tiro alto que el guardameta pudo despejar por encima del travesaño.

Síntesis del partido: Panamá 0 - 1 Croacia.

Estadio: BMO Field (Canadá).

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, César Blackman; Cristian Martínez, José Fajardo, José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa. DT: Zlatko Dalic.

Gol en el segundo tiempo: 8m. Ante Budimir (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Andrej Kramaric por Josko Gvardiol (C) y Ante Budimir por Petar Musa (C), 27m. Petar Sucic por Mateo Kovacic (C) y Luka Sucic por Marco Pasalic (C); 32m. Cecilio Waterman por Jiovany Ramos (P); 35m. Mario Pasalic por Luka Modric (C); 37m. Azarías Londoño por José Fajardo (P), 45m. Erich Davis por César Blackman (P) y Tomás Rodríguez por Yoel Bárcenas (P).

Croacia Panamá Mundial
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