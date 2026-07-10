10 de julio 2026

10 de julio 2026 · 06:17hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 10 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Los astros te piden claridad. Si arrastrás tensiones en la pareja, hoy es un día para hablar con honestidad o tomar decisiones firmes para tu bienestar.

Trabajo/Dinero: El plano laboral se activa con reuniones o propuestas de cambio muy favorables. Evitá los chismes de pasillo y concentrate en lo tuyo.

Tu clave del día: Dejate querer y abrile la puerta a nuevas energías en tu vida.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Buscarás refugio y serenidad en tu entorno más íntimo y familiar. Te vas a sentir muy cómodo en los espacios protegidos.

Trabajo/Dinero: Manejás tus recursos con destreza, demostrando un liderazgo muy sólido ante tus pares. Las cartas te acompañan para tomar la iniciativa.

Tu clave del día: Confiá en tu criterio; hoy los logros están asegurados.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: El diálogo con tu pareja fluye de manera franca y clara, aunque hacia la noche vas a sentir la necesidad de guardarte un momento a solas para procesar tus emociones.

Trabajo/Dinero: Con el Sol en tu signo, estás en tu mejor momento de la semana. Vas a destacar por tu eficiencia e inteligencia emocional para resolver un asunto clave.

Tu clave del día: Es tiempo de trazar grandes metas a largo plazo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Hoy vas a valorar la estabilidad afectiva como nunca. Tus amigos más cercanos van a ser el refugio perfecto si te asalta alguna duda emocional.

Trabajo/Dinero: No te dejes bajonear por pequeños obstáculos cotidianos que carecen de real importancia. Estás en una etapa de planificación silenciosa; analizás el pasado para construir el futuro.

Tu clave del día: Apoyate en tu círculo de confianza.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Venus en tu signo te otorga un magnetismo único, pero también te invita a priorizarte un poco más y aflojar con la autoexigencia.

Trabajo/Dinero: Será una jornada productiva pero con bastante roce o nerviosismo en el ambiente. Tu mente está afilada para repasar estrategias y ganar visibilidad ante tus jefes.

Tu clave del día: Cuidá esas alianzas colectivas que impulsan tu crecimiento.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Te sentís un poco más reservado o espiritual. Es un gran día para sanar heridas del pasado y soltar de forma definitiva los vínculos o hábitos que ya no te nutren.

Trabajo/Dinero: Tu mente está totalmente enfocada en los objetivos. Proyectás una imagen de mucha fuerza y seguridad a la hora de tomar decisiones.

Tu clave del día: Cerrá etapas con tranquilidad; se vienen desafíos muy estimulantes.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Disfrutás de la complicidad y de compartir proyectos conjuntos con tu pareja. Las amistades van a tener un rol central y muy positivo hoy.

Trabajo/Dinero: Contás con una dosis extra de suerte si estás estudiando o planificando un viaje. Es el día ideal para ordenar las cuentas o auditar inversiones.

Tu clave del día: Sincronizá tus metas con tu realidad actual.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: La influencia de Plutón puede generar algunas tensiones o rozes emocionales en tus relaciones íntimas. Al mal tiempo, buena cara: vas a salir adelante con mucha altura.

Trabajo/Dinero: Tu mente deja de lado las distracciones y se enfoca en lo verdaderamente importante. Es un día ideal para ir a la raíz de un problema financiero y resolverlo.

Tu clave del día: No le escapes al compromiso; la seguridad hoy juega a tu favor.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Dejás atrás viejos prejuicios y te abrís a conectar con personas que comparten tu misma filosofía de vida. Los afectos cercanos se vuelven tu cable a tierra.

Trabajo/Dinero: La comunicación mejora notablemente. Es un buen momento para revisar el reparto de tareas en tu equipo o sociedad y firmar acuerdos más justos.

Tu clave del día: Con las palabras correctas vas a lograr sanar cualquier malentendido.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: En la pareja existe un cuidado mutuo muy marcado. Estarán atentos a los detalles prácticos de la convivencia, lo que reforzará la complicidad.

Trabajo/Dinero: Momento de poner prioridades sobre la mesa. Antes de dar un paso en falso o meterte en un gasto grande, repasá tus conocimientos y afianzate en lo que ya tenés seguro.

Tu clave del día: Expresá lo que sentís en lugar de aislarte emocionalmente.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)