Tras el feriado, este viernes es día no laborable: cómo funcionarán los bancos, el transporte y los servicios en Santa Fe

Luego del feriado por el Día de la Independencia, este viernes 10 de julio fue declarado como día no laborable con fines turísticos, por lo que habrá cambios en la atención de bancos, dependencias municipales y algunos servicios públicos en la ciudad de Santa Fe.

El funcionamiento de los servicios este día no labirable

Tras el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia , este viernes 10 de julio , declarado como día no laborable con fines turísticos , tendrá un esquema especial para el funcionamiento de los bancos , el transporte público y los servicios municipales .

Las entidades bancarias no abrirán sus puertas durante el viernes, al igual que ocurrió el jueves. Sin embargo, los usuarios podrán operar normalmente mediante home banking , aplicaciones móviles , transferencias , pagos electrónicos y otros servicios digitales.

Además, seguirán funcionando los cajeros automáticos, las terminales de autoservicio para extracción y depósito de efectivo, depósito de cheques y el servicio de retiro de dinero en comercios adheridos con tarjeta de débito.

Cómo funcionarán los servicios municipales

Atención administrativa

No habrá atención al público en el Palacio Municipal ni en las oficinas de Distrito. La actividad administrativa se retomará el lunes 13 de julio.

De todos modos, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800-777-5000, donde podrán realizarse consultas, reclamos y solicitudes.

Recolección de residuos

La recolección de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada.

Jueves: residuos secos .

residuos . Viernes: residuos húmedos.

En tanto, permanecerán cerrados los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.

Colectivos, SEOM y bicicletas públicas

El transporte público por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los domingos.

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo durante el viernes.

Por su parte, el sistema de bicicletas públicas "Las Bicis" funcionará normalmente entre las 6:30 y las 21:00.

Cementerio, IMUSA y Tribunal de Faltas

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7:15 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Las inhumaciones se realizarán entre las 7:15 y las 11:30.

Las tres sedes del IMUSA permanecerán cerradas durante toda la jornada.

En tanto, el Tribunal de Faltas atenderá en San Luis 3078, de 8:00 a 16:00, mientras que el Corralón Municipal trabajará con guardias mínimas.

Mercado Norte y centros de informes turísticos

El Mercado Norte abrirá este viernes en su horario habitual.

Los centros de informes turísticos atenderán de la siguiente manera: