Pronóstico del tiempo en Santa Fe: viernes agradable, sábado más cálido y domingo con descenso de temperatura

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé un viernes con condiciones estables y una máxima de 19°. El fin de semana tendrá un sábado con 22° y un domingo más fresco, con máxima de 14°.

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, agradable y con una temperatura de 10.4º a las 6.30 de la mañana con una térmica de 9.6° y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables con un cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales durante la jornada. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este.