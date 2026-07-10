El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, agradable y con una temperatura de 10.4º a las 6.30 de la mañana con una térmica de 9.6° y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables con un cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales durante la jornada. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe: viernes agradable, sábado más cálido y domingo con descenso de temperatura
El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé un viernes con condiciones estables y una máxima de 19°. El fin de semana tendrá un sábado con 22° y un domingo más fresco, con máxima de 14°.
En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 11° y máxima 22°. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este.
Por último para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales durante la jornada. Vientos leves a moderados del sector sur, sureste. Temperaturas en baja: se espera una mínima 7° y una máxima 14°
• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional