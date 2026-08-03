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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 3 de agosto

3 de agosto 2026 · 06:58hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del lunes 3 agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Inicias la semana con la motivación al máximo para asumir liderazgos y avanzar en proyectos pendientes. Tu determinación será muy bien valorada en el trabajo. En las relaciones, mantén la paciencia para no imponer tus tiempos a los demás.

Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día oportuno para consolidar metas financieras y estructurar tus tareas semanales con paso firme. Tu sentido práctico te evitará distracciones innecesarias. En el plano personal, una conversación sincera traerá tranquilidad en el ámbito familiar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La comunicación y la agilidad mental serán tus mayores fortalezas hoy. Se abren puertas para llamadas importantes, firmas de documentos o negociaciones breves. En el amor, tu carisma natural facilitará momentos de complicidad y fluidez.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Buen momento para revisar presupuestos, ajustar gastos y definir prioridades económicas para el mes. En lo laboral, confía más en tus talentos y no te dejes llevar por inseguridades. Regálate una pausa al final del día para desconectar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Arrancas la semana con brillo, autoridad y gran capacidad de iniciativa. Tu presencia no pasará desapercibida en reuniones o presentaciones clave. En el amor, expresa tus sentimientos con generosidad y apertura.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Una jornada que pide un inicio de semana progresivo y sin sobreexigencias. Dedica tiempo a planificar la estrategia antes de actuar. Prioriza tu bienestar físico y mental organizando tus horarios de descanso.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El trabajo en equipo y las alianzas estratégicas serán la clave del éxito hoy. Tu diplomacia natural resolverá tensiones en el entorno laboral. En lo social, se presentan oportunidades de conectar con personas que impulsarán tus proyectos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu ambición profesional estará en su punto máximo, impulsándote a buscar nuevas metas y responsabilidades. Mantén la prudencia con tus comentarios en el trabajo. Por la noche, busca refugio en tus afectos más cercanos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Inicias el lunes con optimismo y una visión expansiva hacia el futuro. Es un excelente día para planificar viajes, retomar estudios o buscar asesoramiento en proyectos a largo plazo. Tu energía contagiará entusiasmo a tu entorno.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día propicio para resolver trámites administrativos, temas de impuestos o inversiones compartidas. Tu disciplina y capacidad analítica marcarán la diferencia. En lo afectivo, la lealtad y los hechos valdrán más que las palabras.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las relaciones interpersonales y los acuerdos comerciales cobran especial relevancia hoy. Escuchar otros puntos de vista te permitirá destrabar una negociación. En la pareja, el consenso será fundamental para encarar la semana en armonía.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Excelente momento para poner en orden la rutina de trabajo, organizar tus espacios y retomar hábitos saludables. Escucha las señales de tu cuerpo y distribuye tus energías de forma equilibrada para evitar el agotamiento temprano.

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