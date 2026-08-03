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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 3 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

3 de agosto 2026 · 07:11hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 3 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 13:

- Pavón, Echagüe, French e Italia

Despeje de Electroductos

- Pavón, Javier de la Rosa, Talcahuano y A. Godoy

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 11 a 13: Calle 8, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal

Tendido de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Sauce Viejo
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