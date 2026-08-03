La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 3 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 3 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
3 de agosto 2026 · 07:11hs
SANTA FE
• 9 a 13:
- Pavón, Echagüe, French e Italia
Despeje de Electroductos
- Pavón, Javier de la Rosa, Talcahuano y A. Godoy
Reemplazo de postes
SAUCE VIEJO
• 11 a 13: Calle 8, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal
Tendido de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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