Pese a la medida de fuerza, todas las escuelas estarán abiertas y descontarán el día a quienes adhieran al paro

El Gobierno de Santa Fe ratificó que este lunes 3 de agosto habrá actividad en todos los establecimientos educativos. Además, confirmó que quienes no se sumen a la medida deberán completar una Declaración Jurada para acceder al beneficio de Asistencia Perfecta

El Gobierno de Santa Fe informó que este lunes 3 de agosto todas las escuelas de la provincia permanecerán abiertas y deberán dictar clases con normalidad, pese al paro convocado por gremios nacionales y acompañado por sindicatos provinciales.

Desde la administración provincial remarcaron que se descontará el día no trabajado a quienes adhieran a la medida de fuerza. En tanto, el personal docente y no docente que concurra a cumplir funciones deberá completar una Declaración Jurada de Prestación de Servicios , requisito que será considerado para la liquidación del incentivo de Asistencia Perfecta , tanto en su modalidad mensual como trimestral.

Declaración Jurada para quienes trabajen

Los trabajadores que asistan a sus puestos podrán completar la Declaración Jurada a través del sitio oficial "Mi Legajo", desde este lunes y hasta el miércoles 5 de agosto, inclusive.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, en caso de que un agente no presente la declaración jurada, se presumirá que no prestó servicios, situación que será tenida en cuenta tanto para el cómputo del día trabajado como para el cálculo del premio de Asistencia Perfecta.

Asimismo, el Ministerio de Educación recordó que los equipos directivos tienen la responsabilidad de garantizar que los establecimientos educativos permanezcan abiertos y en funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente.

Santa Fe no participará del monitoreo dispuesto por Nación

Por otra parte, el Ministerio de Educación de Santa Fe informó que no participará del procedimiento de control y monitoreo que realizará el Ministerio de Capital Humano de la Nación en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802.

Desde la cartera educativa explicaron que la provincia ya cuenta con un mecanismo propio de control mediante el sistema de Declaración Jurada, el cual permite verificar la asistencia o no del personal docente durante la jornada de paro.

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