Uno Santa Fe | Santa Fe | escuelas

Pese a la medida de fuerza, todas las escuelas estarán abiertas y descontarán el día a quienes adhieran al paro

El Gobierno de Santa Fe ratificó que este lunes 3 de agosto habrá actividad en todos los establecimientos educativos. Además, confirmó que quienes no se sumen a la medida deberán completar una Declaración Jurada para acceder al beneficio de Asistencia Perfecta

3 de agosto 2026 · 07:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Escuelas abiertas pese al paro en la provincia de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Escuelas abiertas pese al paro en la provincia de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe informó que este lunes 3 de agosto todas las escuelas de la provincia permanecerán abiertas y deberán dictar clases con normalidad, pese al paro convocado por gremios nacionales y acompañado por sindicatos provinciales.

Desde la administración provincial remarcaron que se descontará el día no trabajado a quienes adhieran a la medida de fuerza. En tanto, el personal docente y no docente que concurra a cumplir funciones deberá completar una Declaración Jurada de Prestación de Servicios, requisito que será considerado para la liquidación del incentivo de Asistencia Perfecta, tanto en su modalidad mensual como trimestral.

Declaración Jurada para quienes trabajen

Los trabajadores que asistan a sus puestos podrán completar la Declaración Jurada a través del sitio oficial "Mi Legajo", desde este lunes y hasta el miércoles 5 de agosto, inclusive.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, en caso de que un agente no presente la declaración jurada, se presumirá que no prestó servicios, situación que será tenida en cuenta tanto para el cómputo del día trabajado como para el cálculo del premio de Asistencia Perfecta.

Asimismo, el Ministerio de Educación recordó que los equipos directivos tienen la responsabilidad de garantizar que los establecimientos educativos permanezcan abiertos y en funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente.

Santa Fe no participará del monitoreo dispuesto por Nación

Por otra parte, el Ministerio de Educación de Santa Fe informó que no participará del procedimiento de control y monitoreo que realizará el Ministerio de Capital Humano de la Nación en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802.

Desde la cartera educativa explicaron que la provincia ya cuenta con un mecanismo propio de control mediante el sistema de Declaración Jurada, el cual permite verificar la asistencia o no del personal docente durante la jornada de paro.

• LEER MÁS: Paro docente en Santa Fe: el paso a paso para completar la declaración jurada obligatoria y evitar descuentos por inasistencia

escuelas paro Santa Fe descuento
Noticias relacionadas
Geriátrico clandestino: fiscalía piden más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

Geriátrico clandestino: fiscalía piden más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

El 3 de agosto se festeja el día de la Bandera de Santa Fe

Día de la Bandera de Santa Fe: por qué se celebra cada 3 de agosto y cuál es la historia del símbolo provincial

Exempleadas apuntaron contra la dueña del geriátrico de Nuevo Horizonte: denunciaron abandono, medicación indebida y hacinamiento

Exempleadas apuntaron contra la dueña del geriátrico de Nuevo Horizonte: denunciaron abandono, medicación indebida y hacinamiento

Amsafe rechazó el descuento del día de paro: El Gobierno provincial busca disciplinar a los docentes

Amsafe rechazó el descuento del día de paro: "El Gobierno provincial busca disciplinar a los docentes"

Lo último

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Último Momento
Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

Unión presentará cambios para el debut como local ante Lanús

Unión presentará cambios para el debut como local ante Lanús

Ovación
Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Oficial de damas

Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Oficial de damas

Se reprogramó el grueso de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy

Se reprogramó el grueso de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy

Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal