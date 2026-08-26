Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 26 de agosto

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Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Evitá perderte en el exceso de análisis o en dudas del pasado. Se presentan oportunidades que requieren tomar la iniciativa con resolución.

Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Jornada propicia para salir de la rutina y conectar con amigos o colegas. Tu paciencia en el trabajo dará frutos, y tu apoyo será clave para alguien cercano.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Dejá de lado pensamientos limitantes. La concentración estará de tu lado si te enfocas en proyectos prácticos de a uno a la vez.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Buen momento para buscar contención en tu círculo íntimo o recuperar un espacio de disfrute personal que venías posponiendo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Cuidá tus reacciones impulsivas ante desacuerdos en el entorno profesional. Tu magnetismo personal destacará si apelás a la diplomacia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con el Sol y Mercurio en tu signo, la mente estará súper afinada. Canalizá esa energía para resolver trámites o mantener charlas con firmeza.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Buen clima para buscar equilibrio en acuerdos económicos o de convivencia. En la intimidad encontrarás la tranquilidad para recargar energía.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Mantente al margen de chismes de terceros. Es un día excelente para priorizar tu bienestar, hacer actividad física y concretar proyectos creativos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Trabajo en equipo y alianzas darán excelentes resultados. Aprovechá para revisar detalles de viajes o estudios pendientes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu visión financiera estará muy aguda para aprovechar cambios y concretar buenos negocios. Días favorables para la proyección laboral.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Lucidez y capacidad de organización en alza. No dudes en tomar decisiones personales buscando mayor libertad de rutina.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Un asunto material o legal pendiente tiende a resolverse a tu favor. Céntrate en pocas tareas para optimizar tu energía sin saturarte.