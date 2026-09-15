Platense estuvo cerca de la hazaña, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

El Calamar venció como local 2-1 a Fluminense, pero en el partido de vuelta el equipo brasileño se impuso por 2-0 y de esta manera se metió en las semifinales

Platense venció a Fluminense, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Platense le ganó 2-1 a Fluminense este martes en el estadio Ciudad de Vicente López, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores debido a la derrota 2-0 que había sufrido en la ida en Río de Janeiro.

Los dirigidos por Martín Palermo exhibieron un gran nivel durante los primeros 45 minutos, dispusieron de varias situaciones y lograron igualar la serie gracias a los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda para irse a los vestuarios ganando 2-0.

Sin embargo, el local sintió el cansancio y bajó su rendimiento en la segunda mitad, lo cual le permitió a los brasileños llegar al descuento por el tanto de Agustín Canobbio.

A pesar de que el Calamar reaccionó sobre el final y fue con todas sus armas en búsqueda del gol que le permitiera igualar la serie, se quedó con las manos vacías.

Aunque no logró meterse en semifinales, Platense redondeó una destacada actuación al llegar hasta los cuartos de final en su primera participación en el certamen continental.

El club de Vicente López deberá cambiar rápidamente el chip, ya que el domingo recibirá a Newell’s por la fecha 10 del Torneo Clausura. Por su parte, el Flu enfrentará en semifinales de la Libertadores al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito.