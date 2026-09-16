Tiempo en Santa Fe: arrancó un miércoles frío pero la temperatura subirá y llegará a 27° el sábado El amanecer fue fresco, con 6,6° de sensación térmica a las 7.30, aunque se espera una máxima de 24°. El pronóstico prevé temperaturas en gradual ascenso durante los próximos días. 16 de septiembre 2026 · 07:15hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 8.6º y una sensación térmica de 6.6º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 24°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la permanencia de los aportes fríos en altura e incluso la acción de aportes momentáneos superficiales algo más frescos desde la tarde de ayer, se mantiene el predominio del sistema de alta presión sin variaciones importantes de las temperaturas y con una jornada soleada o con leve nubosidad. Esta situación, debería mantenerse por lo menos hasta mañana jueves, debido a que el comportamiento general es que el sistema comenzaría a perder estabilidad permitiendo el ingreso de una nueva masa aire frío hacia comienzos de la semana próxima.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y finalizando la misma. Condiciones estables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al este por momentos.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con gradual pérdida de estabilidad y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y con condiciones estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 27º. Vientos leves del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal