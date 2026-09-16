El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 8.6º y una sensación térmica de 6.6º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 24°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la permanencia de los aportes fríos en altura e incluso la acción de aportes momentáneos superficiales algo más frescos desde la tarde de ayer, se mantiene el predominio del sistema de alta presión sin variaciones importantes de las temperaturas y con una jornada soleada o con leve nubosidad. Esta situación, debería mantenerse por lo menos hasta mañana jueves, debido a que el comportamiento general es que el sistema comenzaría a perder estabilidad permitiendo el ingreso de una nueva masa aire frío hacia comienzos de la semana próxima.
Tiempo en Santa Fe: arrancó un miércoles frío pero la temperatura subirá y llegará a 27° el sábado
El amanecer fue fresco, con 6,6° de sensación térmica a las 7.30, aunque se espera una máxima de 24°. El pronóstico prevé temperaturas en gradual ascenso durante los próximos días.
Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y finalizando la misma. Condiciones estables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al este por momentos.
En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con gradual pérdida de estabilidad y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.
Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y con condiciones estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 27º. Vientos leves del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.
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