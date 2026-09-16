Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Tiempo en Santa Fe: arrancó un miércoles frío pero la temperatura subirá y llegará a 27° el sábado

El amanecer fue fresco, con 6,6° de sensación térmica a las 7.30, aunque se espera una máxima de 24°. El pronóstico prevé temperaturas en gradual ascenso durante los próximos días.

16 de septiembre 2026 · 07:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tiempo en Santa Fe: arrancó un miércoles frío pero la temperatura subirá y llegará a 27° el sábado

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 8.6º y una sensación térmica de 6.6º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 24°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la permanencia de los aportes fríos en altura e incluso la acción de aportes momentáneos superficiales algo más frescos desde la tarde de ayer, se mantiene el predominio del sistema de alta presión sin variaciones importantes de las temperaturas y con una jornada soleada o con leve nubosidad. Esta situación, debería mantenerse por lo menos hasta mañana jueves, debido a que el comportamiento general es que el sistema comenzaría a perder estabilidad permitiendo el ingreso de una nueva masa aire frío hacia comienzos de la semana próxima.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y finalizando la misma. Condiciones estables y temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al este por momentos.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con gradual pérdida de estabilidad y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y con condiciones estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 27º. Vientos leves del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo frío temperatura
Noticias relacionadas
La diputada provincial Gisel Mahmud participó este martes del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación

Mahmud llevó al Congreso Nacional la realidad de las familias santafesinas endeudadas

El delincuente terminó herido y detenido tras chocar con otra moto en medio de una persecución policial 

Persecución, choque y aprehensión de un ladrón que robó una moto en Santa Fe

Santa Fe superó por segundo mes consecutivo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Récord histórico en la provincia de Santa Fe: crecieron casi 25% los juicios por accidentes laborales

Los espacios comunitarios aparecen como un sostén fundamental para numerosas familias.

El dato que preocupa en Santa Fe: la mitad de las familias que van a comedores pasa "habitualmente un día sin comer"

Lo último

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Último Momento
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Ovación
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers