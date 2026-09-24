El atletismo argentino cosechó cuatro medallas en el CARD de Santa Fe

La marplatense Micaela Levaggi se quedó con la medalla de oro en los 1500 metros, y Diego Lacamoire se quedó con la plata. El bronce fue para Helen Bernard y Megan Powell

Positiva jornada en el medallero tuvo la selección nacional de atletismo en la espectacular pista del CARD Pedro A. Candioti ubicada en el extremo sur de nuestra capital. Micaela Levaggi se destacó con una victoria en los 1.500 metros durante los Juegos Sudamericanos, consolidando su excelente temporada y el apoyo del público presente. Este triunfo se suma a la plata obtenida por Diego Lacamoire en la misma distancia, quien terminó segundo detrás del uruguayo Valentín Soca.

Cerrando la jornada, el público se llevó la gran alegría de la noche con el triunfo de la atleta argentina Micaela Levaggi en una apasionante carrera de 1500 metros femeninos que se resolvió en los metros finales. La marplatense llegó en 4 minutos y 22 segundos, con ocho décimas de distancia respecto de su escolta, Laura Acuña, que se quedó con la plata. El bronce fue para Brasil, con Tatiane Da Silva completando el recorrido en 4:23.42.

La carrera femenina mostró una gran lucha táctica, con la definición en la última recta que favoreció a Levaggi, entrenada por Leo Malgor. Este triunfo se añade a sus logros previos, como el título en el Sudamericano 2025 en Mar del Plata, su medalla en el Ibero de Lima 2026 y en el Campeonato Panamericano de Medellín. Además, Levaggi posee múltiples récords nacionales de mediofondo y 5.000 metros, incluyendo el récord sudamericano de 1.500 metros logrado en su gira europea.

Diego Lacamoire, plata en los 1500 metros

Diego Lacamoire obtuvo la medalla de plata en los 1.500 metros llanos con un tiempo de 3:47.16, logrando el segundo puesto detrás del uruguayo Valentín Soca, quien ganó con 3:46.05. El tercer lugar fue para el ecuatoriano Gerson Montes de Oca con 3:47.71.

Diego Lacamoire logra medalla de plata en los 1.500 metros en Juegos Sudamericanos.

Lacamoire es el actual campeón sudamericano en esta distancia, título conseguido en São Paulo 2023 y ratificado en Mar del Plata el año pasado. Valentín Soca, quien junto a su compatriota Santiago Catrofe ha sobresalido en las distancias de mediofondo y fondo, se convirtió en el primer uruguayo en ganar los 1.500 metros en estos Juegos, imponiéndose en una carrera táctica.

Dos bronces para el campamento argentino

Helen Bernard se quedó con la medalla de bronce en los 100 metros con vallas en la ciudad de Santa Fe. La atleta argentina cruzó la meta en 13.48 en la final que se corrió este miércoles a las 18.05 en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe.

La final la ganó la brasileña Vitoria Sena con 13.05, marca que constituye un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. La plata fue para su compatriota Ketiley Batista, con 13.31.

Además la chilena Martina Weil se coronó campeona en los 400 metros femeninos con una imponente carrera en la que además rompió el récord suramericano. Con 50.45 como tiempo oficial, la representante de Chile se adjudicó la medalla de oro, estableciendo una clara diferencia sobre su escolta, la colombiana Lina Licona, que llegó en 52.38.

La atleta de Buenos Aires, Helen Bernard se quedó con el bronce en los 100 metros con vallas.

Con el respaldo del público, la argentina Megan Powell terminó adueñándose del bronce con un 52.81, que además significó la mejor marca de su carrera.

Para Weil, el título tuvo además un significado especial después de lo ocurrido en la edición anterior. “Venía efectivamente buscando el oro a Santa Fe porque en mis últimos Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, quedé segunda por una centésima y quedé muy frustrada, así que venía por la revancha”, explicó.