Victoria de Los Gladiadores ante Brasil por la segunda fecha de los Odesur

El seleccionado argentino de handball Los Gladiadores obtuvo una ajustada victoria sobre Brasil por 18-17, en el Invencible de Santa Fe. El combinado nacional se medirán este jueves con Perú

En una noche vibrante en el marco de la fase de grupos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la selección argentina masculina de balonmano (Los Gladiadores) se quedó con una victoria épica e histórica tras vencer a Brasil por un ajustadísimo 18-17. El encuentro, disputado con la intensidad de una verdadera final, mantuvo a los espectadores al borde del asiento hasta el último segundo.

La Selección conducida por Rodolfo Jung se quedó con un emotivo clásico sudamericano 18:17 para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo. En la continuidad de la competencia que se celebra en Santa Fe, mañana a las 19:30hs enfrentará a Perú.

Los Gladiadores derrotaron a Brasil y dieron un paso fundamental pensando en el gran objetivo de repetir la medalla dorada obtenida en lo últimos Juegos Suramericanos Asunción 2022 y también con el de quedarse con uno de los dos pasajes en juego a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con la victoria, la Selección -que ayer había derrotado a Paraguay en el debut- se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 4 puntos, junto a Chile que hoy derrotó a Paraguay 31:20. Uruguay, que en primer turno del día superó a Perú 38:19, y Brasil tienen 2 puntos, mientras que Paraguay y Perú todavía no tienen unidades.

Al igual que las últimas victorias ante Brasil, Argentina tuvo a su arquero como gran protagonista del encuentro: Agustín Forlino cerró con 17 atajadas en un 50%, varias de ellas en momentos claves de un partido de gran paridad -10:8 arriba al descanso- y con final incierto hasta el final.

Pedro Martínez, con 7 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que después de seis años pudo volver a sumar dos triunfos consecutivos ante Brasil. Los anteriores, Panamericano 2018 y Sur-Centro 2020.

En un comienzo de partido de muy bajo goleo en el Invencible de Santa Fe, Los Gladiadores fueron los que estuvieron un poco mejor, dejando a Brasil sin goles hasta pisando los nueve minutos. Una atajada de Forlino en el primer posicional brasilero marcó el rumbo de un trabajo defensivo de Argentina muy eficiente liderado por Martínez y Santiago Laborde en el centro.

Del otro lado, un gol firmado por el propio Laborde tras una rápida subida de pelota y una criteriosa asistencia de Bautista Ceccardi, sumado a otro tanto desde afuera de Martínez significó el parcial 2:0. Sin embargo, al igual que ayer ante Paraguay la Selección bajó la efectividad, chocó en varias oportunidades con Gerson Ferreira en el arco y le permitió a Brasil igualar las acciones e incluso llegar a pasar al frente, 5:4 llegando a la mitad del primer tiempo.

Con otro buen pasaje defensivo, ingresos positivos a la primera línea de Bautista Torossian y Nicolás Rodríguez y tres tantos consecutivos de Tobias Torossian, Los Gladiadores pudieron volver a hacer daño en ataque. A partir de ahí, intercambio de goles hasta los minutos finales en donde más atajadas Forlino y goles importantes de Martínez, Laborde y Rodriguez significaron una pequeña distancia para que Argentina se vaya al descanso arriba 10:8.

La efectividad del goleador argentino

Un par de goles de Martínez, muy efectivo desde los 9 metros, abrió el segundo tiempo que a diferencia de la etapa inicial tuvo predominio de los ataques por sobre las defensas. Situación que duro apenas unos minutos, porque una vez más Forlino sería uno de los gran protagonistas de la noche con un par de atajadas providenciales.

Escenario favorable para Los Gladiadores que se completaría con la roja a Joao Santos por tres exclusiones y un tanto de Julián Souto Cueto que significaría volver a la máxima del partido, 13:11 en diez minutos. Del otro lado, Ferreira también sumó atajadas importantes para dejar en partido a Brasil que igualmente, y pese a crecer en defensa, no consiguió traducirlo en goles producto de nuevas intervenciones de Forlino.

En ese nuevo contexto de duelos de arqueros, el arquero argentino fue aún mejor que su par brasilero para que la Selección continúe al frente por la mínima durante varios minutos. Un valioso robo y gol de Bautista Ceccardi, otro de Bautista Torossian yendo para adelante y uno más de Tobías Torossian de contraataque mantuvo en ritmo a la Argentina que finalmente se quedaría con la victoria tras un par de tantos de Martínez y una buena gestión de los últimos minutos para el 18:17 final.

Formación inicial: Agustín Forlino, Tobías Torossian, Julián Souto Cueto, Bautista Ceccardi, Pedro Martínez, Pablo Minguez y Santiago Laborde.

Argentina (18:17 vs. Brasil): Pedro Martínez (7), Tobías Torossian (4), Santiago Laborde (2), Bautista Torossian (2), Julián Souto Cueto (1), Nicolás Rodríguez (1), Bautista Ceccardi (1), Lionel Moyano, Juan Saco, Tiago Jeronimo, Jeremías Bus, Pablo Minguez, Agustín Forlino y Alan Perznianko.

Próximo partido: Argentina vs. Perú – 3° fecha | Jueves 24 de septiembre, 19:30 horas.