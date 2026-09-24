Uno Santa Fe | Ovación | Kimberley

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley realizó su Asamblea General Ordinaria y los asociados aprobaron por unanimidad la lista de unidad para el período 2026-2028. El contador público nacional Iván Carlos Udrizard fue ratificado como presidente de la institución.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 08:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

El Club Kimberley de Santa Fe llevó adelante su Asamblea General Ordinaria en la sede de la institución, ubicada en 9 de Julio 1141, donde uno de los principales puntos del orden del día fue la elección de autoridades para el período 2026-2028.

LEER MÁS: Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Durante la Asamblea, los asociados proclamaron por unanimidad a la lista de unidad que estará al frente de la institución durante los próximos dos años. De esta manera, Iván Carlos Udrizard continuará como presidente de Kimberley.

La renovación de autoridades ratifica la continuidad de un proyecto institucional que tendrá a la nueva Comisión Directiva al frente de los destinos del club hasta 2028.

Así quedó conformada la nueva Comisión Directiva

La Comisión Directiva de Kimberley quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Iván Carlos Udrizard.

Vicepresidenta: María Medina.

Secretario: Mauricio Aguirrez.

Prosecretario: Federico Cattaneo.

Tesorero: José Doello.

Protesorero: Martín Oliva.

Vocal titular 1: Luis Noval.

Vocal titular 2: Eloy Feller.

Vocal titular 3: Lucas Widder.

Vocal suplente 1: Martín Zapata.

Vocal suplente 2: Damián Lamagni.

Vocal suplente 3: Esteban Salaberry.

En tanto, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Mariana Aguirre y Milagros Lamagni, ambas como revisoras de cuentas titulares.

LEER MÁS: Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: "Buscaremos competir"

Con la proclamación de la lista de unidad, Kimberley inicia formalmente un nuevo período institucional 2026-2028, con Udrizard nuevamente al frente de la entidad.

Kimberley Udrizard Asamblea
Noticias relacionadas
colapinto mejoro en baku y termino 11° en la segunda practica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Marcelo Gallardo debutó como DT de Ecuador, sufriendo una dura derrota ante Corea del Sur.

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Juventud Unida de Candioti y Colón de San Justo igualaron en el inicio de la fecha 6 del Clausura.

Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

El equipo argentino de K4 500 de canotaje con el santafesino Rubén Rézola que competirá en la Setúbal.

El canotaje tendrá competencia si las condiciones climáticas lo permiten

Lo último

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Último Momento
Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Ovación
Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Messi

A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Messi

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: Buscaremos competir

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: "Buscaremos competir"

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026