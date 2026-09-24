Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley realizó su Asamblea General Ordinaria y los asociados aprobaron por unanimidad la lista de unidad para el período 2026-2028. El contador público nacional Iván Carlos Udrizard fue ratificado como presidente de la institución.

El Club Kimberley de Santa Fe llevó adelante su Asamblea General Ordinaria en la sede de la institución, ubicada en 9 de Julio 1141, donde uno de los principales puntos del orden del día fue la elección de autoridades para el período 2026-2028.

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Durante la Asamblea, los asociados proclamaron por unanimidad a la lista de unidad que estará al frente de la institución durante los próximos dos años. De esta manera, Iván Carlos Udrizard continuará como presidente de Kimberley.

La renovación de autoridades ratifica la continuidad de un proyecto institucional que tendrá a la nueva Comisión Directiva al frente de los destinos del club hasta 2028.

Así quedó conformada la nueva Comisión Directiva

La Comisión Directiva de Kimberley quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Iván Carlos Udrizard.

Vicepresidenta: María Medina.

Secretario: Mauricio Aguirrez.

Prosecretario: Federico Cattaneo.

Tesorero: José Doello.

Protesorero: Martín Oliva.

Vocal titular 1: Luis Noval.

Vocal titular 2: Eloy Feller.

Vocal titular 3: Lucas Widder.

Vocal suplente 1: Martín Zapata.

Vocal suplente 2: Damián Lamagni.

Vocal suplente 3: Esteban Salaberry.

En tanto, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Mariana Aguirre y Milagros Lamagni, ambas como revisoras de cuentas titulares.

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Con la proclamación de la lista de unidad, Kimberley inicia formalmente un nuevo período institucional 2026-2028, con Udrizard nuevamente al frente de la entidad.