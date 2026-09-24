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Franco Colapinto culminó decimoctavo en la primera práctica libre en Bakú

Franco Colapinto, piloto de Alpine, no tuvo una buena performance en el ensayo que culminó con George Russell como líder.

24 de septiembre 2026 · 07:30hs
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Franco Colapinto culminó decimoctavo en la primera práctica libre en Bakú

El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el circuito callejero Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.

El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.

En la quinta posición se ubicó Antonelli, seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto, mientras que séptimo culminó Liam Lawson con Red Bull.

En la octava posición se ubicó Arvid Lindblad también con Red Bull, mientras que Esteban Ocon con Haas fue el noveno y Gabriel Bortoleto a bordo de un Audi completó el top ten.

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE AZERBAIJAN | PRÁCTICA 1

1 George Russell Mercedes 1:45.387

2 Max Verstappen Red Bull Racing 0.400

3 Charles Leclerc Ferrari 0.404

4 Lewis Hamilton Ferrari 0.437

5 Kimi Antonelli Mercedes 0.878

6 Oscar Piastri McLaren 1.011

7 Liam Lawson Racing Bulls 1.053

8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1.214

9 Esteban Ocon Haas F1 Team 1.237

10 Gabriel Bortoleto Audi 1.301

11 Nico Hulkenberg Audi 1.484

12 Carlos Sainz Williams 1.506

13 Alexander Albon Williams 1.552

14 Lando Norris McLaren 1.594

15 Oliver Bearman Haas F1 Team 1.607

16 Pierre Gasly Alpine 1.656

17 Sergio Perez Cadillac 1.866

18 Franco Colapinto Alpine 2.136

19 Fernando Alonso Aston Martin 2.448

20 Isack Hadjar Red Bull Racing 2.486

21 Lance Stroll Aston Martin 3.160

22 Valtteri Bottas Cadillac 3.928

Desde la hora 9:00 de Argentina se realizará la segunda práctica del GP de Azerbaijan, en tanto que las autoridades deberán resolver inconvenientes con el asfalto en la curva previa al ingreso al castillo y dejarla en condiciones.

Franco Colapinto Bakú Alpine
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