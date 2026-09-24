El waterpolo argentino sigue triunfando en el Centro Acuático de Rosario

Con el arquero santafesino Nicolás Fernández, los Yacarés derrotaron a Chile y Perú, mientras que las Tiburonas doblegaron impiadosamente a Uruguay

El seleccionado argentino masculino de waterpolo se impuso con autoridad a Perú por un claro 19 a 3.

El seleccionado argentino femenino derrotó a Uruguay por 23-2, mientras que el masculino superó a Chile por 27-9 y luego a Perú por 19-3, en una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Centro Acuático de Rosario.

En la competencia femenina, Argentina se impuso con amplitud ante Uruguay por 23-2, por la segunda fecha. El equipo nacional construyó su victoria período a período, con parciales de 1-0, 9-0, 7-1 y 6-1.

Entre las goleadoras argentinas se destacaron Isabel Riley, con tres tantos; María Sol Canda, Juana Masini y Cora Masip, con dos goles cada una, además de los aportes de Isabella Mastronardi, Carolina Policastro, Manuela Tamagnone, Ana Agnesina, Julieta Auliel, Carla Celeste Comba y Bianca Perasso.

Por su parte, el seleccionado masculino tuvo una jornada de gran efectividad. En su primer encuentro, correspondiente a la tercera fecha, Argentina venció a Chile por 27-9. El conjunto nacional marcó diferencias desde el comienzo y se impuso en los cuatro períodos por 10-4, 5-2, 7-2 y 5-1.

Tomás Echenique fue el máximo anotador argentino con cinco goles, mientras que Teo Soler convirtió tres, Nahuel Leona e Ignacio Lucero marcaron dos cada uno, y también aportaron al marcador Guido Poggi, Ramiro Veich, Iván Saavedra, Esteban Corsi, Carlos Camnasio e Ignacio Setti.

Más tarde, por la cuarta fecha, Argentina volvió a festejar con una victoria sobre Perú por 19-3. El seleccionado nacional tuvo nuevamente un sólido desempeño y se impuso en cada uno de los períodos: 5-1, 4-0, 6-1 y 4-1.

Tomás Echenique volvió a ser protagonista en el ataque argentino, con cuatro goles, mientras que Iván Saavedra y Ramiro Veich anotaron tres cada uno. Nahuel Leona, Tomás Galimberti, Tomás Tilatti, Esteban Corsi y Carlos Camnasio también contribuyeron al marcador.