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El waterpolo argentino sigue triunfando en el Centro Acuático de Rosario

Con el arquero santafesino Nicolás Fernández, los Yacarés derrotaron a Chile y Perú, mientras que las Tiburonas doblegaron impiadosamente a Uruguay

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 08:49hs
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El seleccionado argentino masculino de waterpolo se impuso con autoridad a Perú por un claro 19 a 3.

El seleccionado argentino masculino de waterpolo se impuso con autoridad a Perú por un claro 19 a 3.

El seleccionado argentino femenino derrotó a Uruguay por 23-2, mientras que el masculino superó a Chile por 27-9 y luego a Perú por 19-3, en una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Centro Acuático de Rosario.

Triunfos de los seleccionados argentinos de waterpolo

En la competencia femenina, Argentina se impuso con amplitud ante Uruguay por 23-2, por la segunda fecha. El equipo nacional construyó su victoria período a período, con parciales de 1-0, 9-0, 7-1 y 6-1.

Entre las goleadoras argentinas se destacaron Isabel Riley, con tres tantos; María Sol Canda, Juana Masini y Cora Masip, con dos goles cada una, además de los aportes de Isabella Mastronardi, Carolina Policastro, Manuela Tamagnone, Ana Agnesina, Julieta Auliel, Carla Celeste Comba y Bianca Perasso.

Por su parte, el seleccionado masculino tuvo una jornada de gran efectividad. En su primer encuentro, correspondiente a la tercera fecha, Argentina venció a Chile por 27-9. El conjunto nacional marcó diferencias desde el comienzo y se impuso en los cuatro períodos por 10-4, 5-2, 7-2 y 5-1.

Tomás Echenique fue el máximo anotador argentino con cinco goles, mientras que Teo Soler convirtió tres, Nahuel Leona e Ignacio Lucero marcaron dos cada uno, y también aportaron al marcador Guido Poggi, Ramiro Veich, Iván Saavedra, Esteban Corsi, Carlos Camnasio e Ignacio Setti.

Más tarde, por la cuarta fecha, Argentina volvió a festejar con una victoria sobre Perú por 19-3. El seleccionado nacional tuvo nuevamente un sólido desempeño y se impuso en cada uno de los períodos: 5-1, 4-0, 6-1 y 4-1.

Tomás Echenique volvió a ser protagonista en el ataque argentino, con cuatro goles, mientras que Iván Saavedra y Ramiro Veich anotaron tres cada uno. Nahuel Leona, Tomás Galimberti, Tomás Tilatti, Esteban Corsi y Carlos Camnasio también contribuyeron al marcador.

Argentino waterpolo Rosario
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